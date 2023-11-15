Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοκ στη Βρετανία: 12χρονα αγόρια συνελήφθησαν για τον φόνο 19χρονου – Τον μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου 

Ο Σον Σισαχάι πέθανε τη Δευτέρα, αφότου μαχαιρώθηκε στον δρόμο, σε πόλη βορειοδυτικά του Μπέρμιγχαμ

βρετανια αστυνομια

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο 12χρονα αγόρια-μαθητές σχολείου -  συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φόνο ενός 19χρονου άνδρα, στην πόλη Γουλβερχάμπτον, στην κεντρική Αγγλία.

Ο Σον Σισαχάι πέθανε τη Δευτέρα, αφότου μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου κοντά σε έναν δρόμο στο νότιο τμήμα του Γουλβερχάμπτον. 

«Δύο 12χρονοι συνελήφθησαν χθες το βράδυ στα σπίτια τους, καθώς θεωρούνται ύποπτοι για φόνο και παραμένουν υπό αστυνομική κράτηση», ανέφερε η αστυνομία του Γουέστ Μίντλαντς σε μια ανακοίνωση.

«Ενισχύσαμε τις περιπολίες στην περιοχή, καθώς κατανοούμε ότι αυτό το περιστατικό θα έχει προκαλέσει βαθιά ανησυχία στην τοπική κοινότητα», προστίθεται στην ανακοίνωση. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βρετανία Δολοφονία ανήλικοι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark