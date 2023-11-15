Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο 12χρονα αγόρια-μαθητές σχολείου - συνελήφθησαν ως ύποπτοι για φόνο ενός 19χρονου άνδρα, στην πόλη Γουλβερχάμπτον, στην κεντρική Αγγλία.

Ο Σον Σισαχάι πέθανε τη Δευτέρα, αφότου μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου κοντά σε έναν δρόμο στο νότιο τμήμα του Γουλβερχάμπτον.

Two 12-year-old boys arrested on suspicion of murder after 19-year-old dies in stabbing in Wolverhampton, UK https://t.co/PUiKc3Er0h — BBC Breaking News (@BBCBreaking) November 15, 2023

«Δύο 12χρονοι συνελήφθησαν χθες το βράδυ στα σπίτια τους, καθώς θεωρούνται ύποπτοι για φόνο και παραμένουν υπό αστυνομική κράτηση», ανέφερε η αστυνομία του Γουέστ Μίντλαντς σε μια ανακοίνωση.

«Ενισχύσαμε τις περιπολίες στην περιοχή, καθώς κατανοούμε ότι αυτό το περιστατικό θα έχει προκαλέσει βαθιά ανησυχία στην τοπική κοινότητα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

