Την πρόταση για το 12ο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας υπέβαλε η Κομισιόν

Πρόταση για το 12ο πακέτο κυρώσεων υπέβαλαν στο Συμβούλιο ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Προτείνουν την επιβολή κυρώσεων σε περισσότερα από 120 επιπλέον άτομα και οντότητες για τον ρόλο τους στην υπονόμευση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

Επίσης, Ύπατος Εκπρόσωπος και Κομισιόν προτείνουν τη θέσπιση νέων απαγορεύσεων εισαγωγών και εξαγωγών, καθώς και δράσεων για την ενίσχυση του ανώτατου ορίου της τιμής του πετρελαίου και την αντιμετώπιση της καταστρατήγησης των κυρώσεων της ΕΕ.

Οι προτάσεις για καταχώρηση περιλαμβάνουν παράγοντες από τον ρωσικό στρατό, τους τομείς της άμυνας και της πληροφορικής, καθώς και άλλους σημαντικούς οικονομικούς φορείς.

Τα προτεινόμενα μέτρα στοχεύουν αυτούς που ενορχήστρωσαν τις πρόσφατες παράνομες αποκαλούμενες «εκλογές» στα εδάφη της Ουκρανίας που έχει προσωρινά καταλάβει η Ρωσία, τους υπεύθυνους για την αναγκαστική «επανεκπαίδευση» παιδιών της Ουκρανίας και εκείνους που συμβάλλουν στην παραπληροφόρηση και την προπαγάνδα.

Επισημαίνεται τέλος ότι οι προτάσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση του πλαισίου κυρώσεων συνολικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.