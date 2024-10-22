Αστυνομικός διοικητής στην Ιαπωνία ζήτησε προσωπικά συγγνώμη χθες, Δευτέρα, από τον 88χρονο Iwao Hakamada, για τα βάσανα που πέρασε επί 58 χρόνια εξαιτίας μιας άδικης καταδίκης, η οποία τον κράτησε στα κελιά των μελλοθανάτων μέχρι και τον περασμένο μήνα, όταν τελικά αθωώθηκε στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο 88χρονος πλέον Hakamada, πρώην πυγμάχος, αθωώθηκε από το περιφερειακό δικαστήριο της Σιζουόκα, το οποίο απεφάνθη ότι η αστυνομία και οι κατήγοροι συνεργάστηκαν ώστε να κατασκευάσουν στοιχεία εναντίον του, αναγκάζοντάς τον να ομολογήσει μέσω βίαιων και πολύωρων ανακρίσεων.

Η αθώωση οριστικοποιήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες, όταν η εισαγγελία παραιτήθηκε από το δικαίωμά της να ασκήσει έφεση - αν και διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση - τερματίζοντας τελικά τη σχεδόν 60ετή δικαστική μάχη του Hakamada για να αποδείξει την αθωότητά του.

Ο αρχηγός της περιφερειακής αστυνομίας της Σιζουόκα, Takayoshi Tsuda, επισκέφθηκε τη Δευτέρα τον Χακαμάντα στο σπίτι του και ζήτησε συγγνώμη αυτοπροσώπως. Καθώς έμπαινε στο δωμάτιο όπου περίμεναν ο Hakamada και η αδελφή του, Hideko, ο Hakamada σηκώθηκε σιωπηλά από τον καναπέ για να τον χαιρετήσει.

«Λυπούμαστε που σας προκαλέσαμε ανείπωτη ψυχική οδύνη και βάρος για 58 χρόνια από τη στιγμή της σύλληψης μέχρι την οριστικοποίηση της αθώωσης» είπε ο Takayoshi Tsuda, καθώς στεκόταν όρθιος μπροστά στον Hakamada, ενώ στη συνέχεια υποκλίθηκε. «Λυπούμαστε τρομερά». Ο αστυνομικός διοικητής υποσχέθηκε μια «σχολαστική έρευνα».

Ο Hakamada, ο οποίος δυσκολεύεται να μιλήσει λόγω της επιβαρυμένης νοητικής του κατάστασης μετά από τις δεκαετίες που πέρασε στην απομόνωση, απάντησε: «Τι σημαίνει να έχεις την εξουσία…».

Η 91χρονη αδερφή του, η οποία στάθηκε στο πλευρό του αδελφού της κατά την τιτάνια και πολυετή του προσπάθεια να αποκαταστήσει το όνομά του και πλέον ζουν μαζί, ευχαρίστησε τον αρχηγό της Αστυνομίας για την επίσκεψή του.

«Δεν έχει νόημα να παραπονεθούμε σε εκείνον μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Δεν σχετίζεται με την υπόθεση και ήρθε εδώ απλώς επειδή ήταν το καθήκον του» δήλωσε η ίδια σε δημοσιογράφους. Αλλά παρ’ όλα αυτά, δέχθηκα την επίσκεψή του γιατί ήθελα (ο αδελφός μου) να τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή από το παρελθόν του ως θανατοποινίτης».

