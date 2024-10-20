Βηρυτός: Αναφορές για ισραηλινές επιδρομές μετά την προειδοποίηση των IDF

Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό, κοντά στο αεροδρόμιο σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής, μετά την προειδοποίηση του Ισραηλινού Στρατού ότι θα στόχευε άμεσα το οικονομικό δίκτυο της Χεζμπολάχ.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν τρία υποκαταστήματα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ στη Βηρυτό σύμφωνα με το κρατικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.



Τα χτυπήματα έπληξαν τα υποκαταστήματα της Al Qard Al Hassan στις περιοχές Hay Al Sellom, Burj Al Barajneh και Ghobeiry στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανέφερε το NNA.

Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Reuters, άκουσαν έκρηξη και είδαν καπνό στα νότια προάστια της Βηρυτού. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες χτυπήθηκαν και οι εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού της οργάνωσης.

O εκπρόσωπος των IDF ανέφερε νωρίτερα την Κυριακή ότι θα στοχεύονταν τοποθεσίες που ανήκουν στο ίδρυμα Al Qard al Hasan της Χεζμπολάχ, που είναι γνωστή ότι χρησιμοποιείται από την τρομοκρατική ομάδα ως οιονεί τράπεζα, καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Όπως μεταδίδει το CNN, το Al Qard Al Hassan είναι ένα μη κερδοσκοπικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, που ιδρύθηκε το 1983. Προσφέρει άτοκα δάνεια για την ανακούφιση της φτώχειας στη σιιτική κοινότητα, με βάση τις ισλαμικές Αρχές του δανεισμού χωρίς τόκο, σύμφωνα με το Al-Manar.

H Χεζμπολάχ συμφώνησε στο ψήφισμα 1701, και ο λιβανικός στρατός πρέπει να αναπτυχθεί νότια του ποταμού Λιτάνι, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της χώρας Νατζίμπ Μικάτι, ενώ πραγματοποιούνται νέα χτυπήματα των IDF στη Βηρυτό.

H προειδοποίηση των IDF

Το Ισραήλ θα εξαπολύσει στοχευμένα πλήγματα σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, και οι Λιβανέζοι κάτοικοι καλούνται να εγκαταλείψουν περιοχές κοντά στις εγκαταστάσεις αυτές, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΙ στο Ισραήλ, Σταύρος Ιωαννίδης.

«Θα χτυπήσουμε οποιονδήποτε μας απειλεί στη Μέση Ανατολή», τονίζει ο ίδιος και αναφέρει ότι οι IDF θα επιτεθούν σε μεγάλο αριθμό στόχων στη Βηρυτό, συμπεριλαμβανομένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων φορέων που στηρίζουν τη Χεζμπολάχ. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών πρόσθεσε πως το Ισραήλ πρόκειται να επιτεθεί σε διαφορετικά παραρτήματα του οικονομικού βραχίονα της Χεζμπολάχ Al-Qard Al-Hassan. Μάλιστα, τα χτυπήματα θα ξεκινήσουν απόψε και θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

Πρόκειται για τα αντίποινα του Ισραήλ για την επίθεση με drone στην οικία Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ θα πραγματοποιήσει πλήγματα στο οικονομικό δίκτυο της Χεζμπολάχ για να αποτρέψει την μαχητική οργάνωση να χρησιμοποιήσει τους οικονομικούς πόρους της», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Ντάνιελ Χαγκάρι στη συνέντευξη Τύπου την Κυριακή.

Οι Λιβανέζοι κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν περιοχές κοντά στις εγκαταστάσεις αυτές και «να απομακρυνθούν τουλάχιστον 500 μέτρα» για την ασφάλειά τους.

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في الغبيري



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء… pic.twitter.com/KHNwU440wE — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 20, 2024

Τι είναι το Qard Al Hassan

Όπως μεταδίδει το CNN, το Qard Al Hassan είναι ένα μη κερδοσκοπικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ, που ιδρύθηκε το 1983. Προσφέρει άτοκα δάνεια για την ανακούφιση της φτώχειας στη σιιτική κοινότητα, με βάση τις ισλαμικές Αρχές του δανεισμού χωρίς τόκο, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al-Manar.

Ο Χαγκάρι είπε ότι ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει να βάλει στο στόχαστρο τις εγκαταστάσεις του Qard Al Hassan σε όλο τον Λίβανο για να διαταράξει το οικονομικό δίκτυο της Χεζμπολάχ και να κλονίσει την εμπιστοσύνη μεταξύ της οργάνωσης και του σιιτικού πληθυσμού. Ο ίδιος ανέφερε ότι ο οργανισμός Qard Al Hassan παίζει σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ και ότι λειτουργεί σαν τράπεζα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις στην Al-Qard Al-Hassan το 2007, λέγοντας ότι χρησιμοποιούνταν από τη Χεζμπολάχ "ως κάλυμμα για τη διαχείριση των οικονομικών δραστηριοτήτων της τρομοκρατικής οργάνωσης και για να αποκτήσει πρόσβαση στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα".

Προπαγανδιστικό βίντεο της Χεζμπολάχ

Νωρίτερα, η Χεζμπολάχ σε νέο προπαγανδιστικό της βίντεο φέρεται να δήλωνε «είμαστε εδώ», στο Τελ Αβίβ. Στόχος του βίντεο της οργάνωσης φαίνεται επίσης ότι είναι να δείξει στη διεθνή κοινή γνώμη ότι παραμένει επιχειρησιακά λειτουργική και μάχιμη παρότι έχει δεχθεί σοβαρά πλήγματα από τις IDF.

Στο βίντεο εμφανίζονται στρατιώτες της Χεζμπολάχ οπλισμένοι σαν αστακοί που φέρεται να βάλλουν κατά ισραηλινών στόχων.

Το βίντεο έρχεται επίσης στον απόηχο του χτυπήματος drone της οργάνωσης κοντά στην παραθαλάσσια κατοικία του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια που θεωρείται απόπειρα δολοφονίας κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Η λιβανική οργάνωση ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς τρεις στρατιωτικές βάσεις στο βόρειο Ισραήλ, έπειτα από δεκάδες αεροπορικούς βομβαρδισμούς του ισραηλινού στρατού στο έδαφος του Λιβάνου.

Αυτές οι "ομοβροντίες ρουκετών" έθεσαν στο στόχαστρο τρεις στρατιωτικές "βάσεις", μεταξύ των οποίων μία εγκατάσταση "αντιαεροπορικής άμυνας", στο βόρειο Ισραήλ κοντά στις πόλεις Χάιφα και Σαφέντ, και δυτικά της λίμνης Τιβεριάδας, σύμφωνα με ανακοινώσεις που δημοσιοποίησε η φιλοϊρανική οργάνωση.

Γκάλαντ: «Η Χεζμπολάχ καταρρέει»

Το Ισραήλ «καταστρέφει» τις θέσεις της λιβανικής Χεζμπολάχ «σε όλα τα χωριά κατά μήκος των συνόρων» μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε πιο πριν σήμερα, Κυριακή, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Γιοάβ Γκάλαντ.

Κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο βόρειο Ισραήλ, όπου ο στρατός πραγματοποιεί επιχειρήσεις εναντίον της φιλοϊρανικής οργάνωσης στη γειτονική χώρα, ο Γκάλαντ είπε στους στρατιώτες ότι μετακινούνταν από τη φάση μάχης των μαχητών στα γύρω χωριά, σε μια «κατάσταση καταστροφής», ανατινάζοντας σήραγγες και αποθήκες πυρομαχικών και καταστρέφοντας άλλες υποδομές της Χεζμπολάχ.

Όπως μεταδίδει το The Times of Israel, ο Ισραηλινός υπουργός, δήλωσε ότι στελέχη της Χεζμπολάχ που συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν από το Ισραήλ είναι «τρομοκρατημένοι» και ότι η οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν «έχει καταρρεύσει».

«Όχι μονάχα αυτή τη στιγμή πολεμούμε τον εχθρό, αλλά τον καταστρέφουμε σε όλα τα χωριά κατά μήκος των συνόρων, θέσεις που η Χεζμπολάχ ήθελε να χρησιμοποιήσει ως βάσεις για επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ», είπε

«Το αποτέλεσμα είναι ότι σε κάθε μέρος που η Χεζμπολάχ ετοιμαζόταν να κάνει επιδρομές σε [ισραηλινές] συνοριακές πόλεις, υπάρχουν στρατιώτες των IDF» συμπλήρωσε - όπως μεταδίδει το The Times of Israel - και πρόσθεσε:

«Στόχος μας είναι να εκκαθαρίσουμε πλήρως αυτή την περιοχή ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και τις ζωές τους».

Ο Γκάλαντ είπε ότι οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις εξακολουθούν να «ολοκληρώνουν την αποστολή» στον Λίβανο και ότι ο στρατός «προετοιμάζεται για επακόλουθες αποστολές».

Σημειώνεται πως αυτή την ώρα συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ στο αρχηγείο του ισραηλινού στρατού στο Τελ Αβίβ.

Πηγή: skai.gr

