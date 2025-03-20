Τα επίπεδα του υποσιτισμού, ειδικά παιδιών, αυξάνονται δραματικά στην Υεμένη, με τις ανάγκες να ξεπερνούν τις δυνατότητες να προσφερθεί θεραπεία, προειδοποίησε χθες Τετάρτη η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF), καλώντας με ανακοίνωσή της να εξασφαλιστεί περισσότερη οικονομική στήριξη, εν μέσω μειώσεων και περικοπών της ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα.

Η προσέλευση σε κέντρα θεραπείας του υποσιτισμού παραμένει τρομακτικά υψηλή, σημείωσε η ΜΚΟ στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

«Αν δεν δράσουμε τώρα, ενισχύοντας προγράμματα διατροφής, εγγυώμενοι προσιτή μεταφορά σε υγειονομικές εγκαταστάσεις διακινδυνεύουμε να δούμε ακόμη μεγαλύτερη ραγδαία αύξηση του υποσιτισμού τους επόμενους μήνες», τόνισε ο Χιμεντάν Μοχάμεντ, επικεφαλής της διεύθυνσης επιχειρήσεων της MSF στη Μέση Ανατολή.

Η ΜΚΟ τόνισε πως δεν είναι σε θέση να καλύψει όλες τις ανάγκες, παρότι αύξησε τη δυναμικότητά της ως προς την προσφορά θεραπείας, καλώντας να αυξηθεί η χρηματοδότηση μετά τις «ξαφνικές και δραστικές περικοπές» των πόρων που προορίζονται για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Υεμένη.

Η Υεμένη παραμένει βυθισμένη σε πολυδιάστατη κρίση έπειτα από μια δεκαετία και πλέον πολέμου ανάμεσα στο προσκείμενο στο Ιράν κίνημα των Χούθι, που ελέγχει τα περισσότερα αστικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σανάα, και την υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η απόφαση της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να χαρακτηρίσει το κίνημα των Χούθι «τρομοκρατική» οργάνωση επιβάλλοντας σκληρές κυρώσεις πυροδότησε προειδοποιήσεις για «καταστροφικές» συνέπειες για τον ήδη εξαντλημένο πληθυσμό της χώρας «στο χείλος της αβύσσου» από τα Ηνωμένα Έθνη και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

