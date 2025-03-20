Λογαριασμός
Νεκρά 14 μέλη της ίδιας οικογένειας σε βομβαρδισμό του Ισραήλ στη Γάζα - Πάνω από 470 νεκροί σε δύο ημέρες

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών αναγνώρισαν 14 μέλη της οικογένειας Μουμπάρακ μεταξύ των νεκρών οι οποίοι βρισκόταν σε τελετή συλλυπητηρίων στην Μπέιτ Λάχια

Γάζα

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το βράδυ τον θάνατο 14 μελών της ίδιας οικογένειας σε ισραηλινό βομβαρδισμό εναντίον κτιρίου όπου λάμβανε χώρα τελετή συλλυπητηρίων στην Μπέιτ Λάχια, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο βομβαρδισμός έγινε περί τις 17:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών αναγνώρισαν 14 μέλη της οικογένειας Μουμπάρακ μεταξύ των νεκρών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας. Πρόσθεσε πως περίπου δέκα άνθρωποι αγνοούνται και πιστεύεται πως παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια.

Εξάλλου, πάντα σύμφωνα με την πολιτική προστασία, μέχρι χθες Τετάρτη το βράδυ 470 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον παλαιστινιακό θύλακο αφότου ξανάρχισαν σε μαζική κλίμακα, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη.

Τη «δεύτερη μέρα της επανέναρξης του πολέμου εναντίον της Γάζας (...) ο απολογισμός των νεκρών από τη 18η Μαρτίου (ανήλθε) σε πάνω από 470», τόνισε ο Μαχμούντ Μπασάλ.

