Η κυβέρνηση της Γουατεμάλας τόνισε χθες Τετάρτη ότι δεν θα υπαναχωρήσει από το σχέδιό της να ασφαλίζονται υποχρεωτικά εφεξής όλα τα μηχανοκίνητα τροχοφόρα οχήματα, τη δεύτερη ημέρα μεγάλων κινητοποιήσεων στους δρόμους εναντίον του μέτρου που προωθεί.

«Τα τροχαία δυστυχήματα είναι η κυριότερη αιτία θανάτου στη χώρα μας, ξεπερνούν κατά πολύ την εγκληματικότητα. Πρόκειται για εθνική τραγωδία, που πρέπει να αντιμετωπιστεί και θα αντιμετωπιστεί. Η κατάσταση πρέπει να αλλάξει, και γι’ αυτό πρέπει να λάβουμε μέτρα, να εγγυηθούμε την τήρηση του νόμου», τόνισε ο γραμματέας επικοινωνίας της προεδρίας Σαντιάγο Παλόμο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι διαδηλώσεις που άρχισαν προχθές Τρίτη εναντίον της μεταρρύθμισης συνεχίζονταν χθες Τετάρτη, με περίπου τριάντα οδικούς άξονες αποκλεισμένους σε διάφορες περιοχές της χώρας της κεντρικής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας.

Τη Δευτέρα, η κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Μπερνάρντο Αρέβαλο δημοσίευσε στην επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης διατάξεις που υποχρεώνουν τους ιδιοκτήτες όλων των μηχανοκίνητων τροχοφόρων οχημάτων να τα ασφαλίζουν για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ την 1η Μαΐου.

Οι πολέμιοι του νομοσχεδίου υπογραμμίζουν πόσο επισφαλής είναι η οικονομική κατάσταση για τον πληθυσμό στη Γουατεμάλα, όπου σύμφωνα με επίσημα δεδομένα η φτώχεια μαστίζει το 60% των 17,7 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η κυβέρνηση πήρε την απόφαση να νομοθετήσει για να γίνουν οι ασφαλίσεις όλων των ειδών μηχανοκίνητων οχημάτων υποχρεωτικές έπειτα από φοβερό τροχαίο τη 10η Φεβρουαρίου, στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο, με απολογισμό 54 νεκρούς.

