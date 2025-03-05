Η Ουάσινγκτον επιβάλλει κυρώσεις κατά υψηλόβαθμων στελεχών των ανταρτών Χούθι της Υεμένης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα την επιβολή κυρώσεων κατά επτά υψηλόβαθμων στελεχών της οργάνωσης των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, τους οποίους κατηγορούν ότι εισάγουν παράνομα όπλα στην εμπόλεμη χώρα τους, και κατά ενός άλλου μέλους του κινήματος αυτού, το οποίο φέρεται να έστειλε Υεμενίτες πολίτες να πολεμήσουν στην Ουκρανία στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων.

Οι κυρώσεις αυτές λαμβάνονται την επομένη του χαρακτηρισμού από τον Λευκό Οίκο της οργάνωσης των ανταρτών, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ως "διεθνούς τρομοκρατικής οργάνωσης".

Οι επτά αξιωματούχοι στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις "εισήγαγαν κρυφά προϊόντα στρατιωτικής φύσης και οπλικά συστήματα στις ελεγχόμενες από τους Χούθι περιοχές της Υεμένης και επίσης διαπραγματεύτηκαν την απόκτηση από τους Χούθι όπλων που προέρχονταν από τη Ρωσία", εξήγησε σε ανακοίνωση του αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Ανάμεσα στους αξιωματούχους αυτούς είναι ο επικεφαλής του ανώτατου πολιτικού συμβουλίου Μαχντί αλ-Μασάτ, ο σημαντικότερος πολιτικός αξιωματούχος των Χούθι. Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης Μοχάμεντ Αμπντουσαλάμ, που έχει τη βάση του στο Σουλτανάτο του Ομάν, επίσης περιλαμβάνεται στον κατάλογο αυτό.

Η αποστολή Υεμενιτών εθελοντών για να πολεμήσουν στην Ουκρανία αντιπροσωπεύει πηγή πρόσθετων εσόδων για την οργάνωση, διευκρίνισε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

"Προσπαθώντας να εξοπλιστούν από έναν αυξανόμενο αριθμό διεθνών προμηθευτών, οι αξιωματούχοι Χούθι έδειξαν τη βούλησή τους να συνεχίσουν τις επικίνδυνες και αποσταθεροποιητικές ενέργειές τους στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας", κατήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

"Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να καταπολεμήσουμε τη βία των Χούθι και θα εργαστούμε μαζί με τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης για να καταστρέψουμε τις (στρατιωτικές) ικανότητές τους", δήλωσε από την πλευρά της η εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Τάμι Μπρους.

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν το πάγωμα του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τα πρόσωπα που αποτελούν στόχο των κυρώσεων, την απαγόρευση για τις επιχειρήσεις και τους Αμερικανούς πολίτες να έχουν συναλλαγές μαζί τους, όπως και την απαγόρευση της πρόσβασης των προσώπων αυτών στο αμερικανικό έδαφος.

Από τον Νοέμβριο του 2023, οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλες εκτάσεις του εδάφους της Υεμένης, και την πρωτεύουσα Σαναά, εξαπέλυσαν επιθέσεις στ' ανοιχτά της χώρας εναντίον πλοίων που εκτιμούσαν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, αλλά και τις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

Έλεγαν ότι ενεργούν κατ΄αυτόν τον τρόπο σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους όταν μαινόταν ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι επιθέσεις αυτές διατάραξαν την κυκλοφορία στην Ερυθρά θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, μια θαλάσσια περιοχή ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, ωθώντας τις ΗΠΑ να συγκροτήσουν έναν πολυεθνικό ναυτικό συνασπισμό και να πλήξουν στόχους των ανταρτών στην Υεμένη, μερικές φορές με τη βοήθεια της Βρετανίας.

Οι Χούθι σταμάτησαν τις επιθέσεις αυτές μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στη Γάζα στις 19 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

