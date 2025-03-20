Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, ο Ντέιβιντ Λάμι, αξίωσε χθες Τετάρτη να διενεργηθεί «διαφανής έρευνα» μετά τον θάνατο βούλγαρου εργαζομένου του ΟΗΕ εξαιτίας έκρηξης στη Λωρίδα της Γάζας, που οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διέψευσαν πως οφειλόταν στις δικές τους επιχειρήσεις.

«Μου προκαλεί φρίκη το γεγονός ότι κτίριο του ΟΗΕ στη Γάζα χτυπήθηκε το πρωί. (...) Το συμβάν αυτό πρέπει να ερευνηθεί με διαφάνεια κι αυτοί που ήταν υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Ο ΟΗΕ και οι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις πρέπει να προστατεύονται», σχολίασε ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας μέσω X.

