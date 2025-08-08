Την προσεχή Δευτέρα 11 Αυγούστου αναμένεται να απολογηθούν ο 37χρονος και η 24χρονη σύντροφος του, που κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας.

Η ανακρίτρια έδωσε σήμερα νέα προθεσμία στο ζευγάρι, που αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ' εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοικογενειακή σωματική βλάβη.

Πρόκειται για οικογένεια Ρομά, που διαμένει σε οικισμό στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη που ζούσε το παιδί

Ο εφιάλτης που ζούσε το κοριτσάκι αποκαλύφθηκε, όταν η μητέρα κατήγγειλε στην αστυνομία τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία αλλά και για την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης κόρης της.

Το παιδί επιβεβαίωσε τα καταγγελόμενα, αναφέροντας επιπλέον ότι κατά την τέλεση των πράξεων η μητέρα της ήταν παρούσα και την κρατούσε, καθώς και ότι τόσο ο 37χρονος όσο και η 24χρονη τη χτύπησαν.



Σε βάρος των ανωτέρω εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από το Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και συνελήφθησαν.

Ο 37χρονος συνελήφθη στα σύνορα του Προμαχώνα απ΄όπου επιχείρησε να διαφύγει από τη χώρα και η 24χρονη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Πηγή: skai.gr

