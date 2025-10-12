Καλιφόρνια: Ελικόπτερο έπεσε σε πολυσύχναστη παραλία - Δείτε βίντεο

Πέντε άτομα τραυματίστηκαν στη δυτική Καλιφόρνια των ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην παραλία Huntington, όταν ελικόπτερο με δύο επιβαίνοντες έχασε τον έλεγχο και έπεσε στην είσοδο παραλιακού οικήματος.

Από θαύμα δεν υπήρξαν νεκροί. Τραυματίες είναι οι δύο επιβάτες του ελικοπτέρου και τρεις άνθρωποι που βρίσκονταν στο έδαφος, παρακολουθούσαν την τρελή πορεία του ελικοπτέρου, αλλά δεν πρόλαβαν να καλυφθούν όταν κατάλαβαν πως πέφτει:

A dramatic helicopter crash occurred in Huntington Beach. Five people were hospitalized—two occupants pulled from the wreckage and three pedestrians struck by the falling aircraft or debris.😳 🚁 pic.twitter.com/x74yj2CCFW — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) October 12, 2025

Πηγή: skai.gr

