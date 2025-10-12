Λογαριασμός
Καλιφόρνια: Ελικόπτερο έπεσε σε πολυσύχναστη παραλία - Δείτε βίντεο

Ξαφνικά έχασε ύψος και ξεκίνησε παράξενες μανούβρες. Ο κόσμος άρχισε να το βιντεοσκοπεί και τότε έπεσε στα σκαλιά παραθαλάσσιου οικήματος σκορπώντας τρόμο 

ελικόπτερο

Πέντε άτομα τραυματίστηκαν στη δυτική Καλιφόρνια των ΗΠΑ και συγκεκριμένα στην παραλία Huntington, όταν ελικόπτερο με δύο επιβαίνοντες έχασε τον έλεγχο και έπεσε στην είσοδο παραλιακού οικήματος.

Από θαύμα δεν υπήρξαν νεκροί. Τραυματίες είναι οι δύο επιβάτες του ελικοπτέρου και τρεις άνθρωποι που βρίσκονταν στο έδαφος, παρακολουθούσαν την τρελή πορεία του ελικοπτέρου, αλλά δεν πρόλαβαν να καλυφθούν όταν κατάλαβαν πως πέφτει:

