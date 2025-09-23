Ο πατέρας του Ίλον Μασκ κατηγορείται από πέντε παιδιά του για σεξουαλική κακοποίηση

Ο Έρολ Μασκ, πατέρας του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ, αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση πέντε βιολογικών και θετών παιδιών του από το 1993, σύμφωνα με τους New York Times.

Η εφημερίδα σημειώνει ότι οι καταγγελίες αυτές ενδεχομένως εξηγούν γιατί ο επιχειρηματίας σπάνια αναφέρεται στον πατέρα του, ενώ αναφέρει πως μέλη της οικογένειας του Ίλον Μασκ έχουν ζητήσει τη βοήθειά του.

Ο Έρολ Μασκ απέρριψε τις κατηγορίες ως «ανοησίες» και «ψευδείς».

Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται προσωπικές επιστολές, emails και συνεντεύξεις με μέλη της οικογένειας, ο Έρολ Μασκ, πατέρας ή πατριός τουλάχιστον εννέα παιδιών και τρεις φορές παντρεμένος «ασκεί ισχυρό έλεγχο πάνω σε μεγάλο μέρος της οικογένειας».

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, προσωπική αλληλογραφία, κοινωνικούς λειτουργούς και συνεντεύξεις με μέλη της οικογένειας, η πρώτη καταγγελία σε βάρος του Έρολ Μασκ χρονολογείται από το 1993, όταν η τετράχρονη θετή του κόρη είπε σε συγγενείς ότι την είχε αγγίξει στο οικογενειακό σπίτι.

Δέκα χρόνια αργότερα, η ίδια ανέφερε ότι τον έπιασε να μυρίζει τα λερωμένα εσώρουχά της. Η εφημερίδα προσθέτει ότι άλλα μέλη της οικογένειας τον έχουν επίσης κατηγορήσει για την κακοποίηση δύο από τις κόρες του και ενός θετού γιου.

Όπως αναφέρουν τα NYT, τρεις ξεχωριστές έρευνες από τις αρχές είχαν ανοίξει, με βάση αστυνομικά και δικαστικά αρχεία καθώς και μαρτυρίες μελών της οικογένειας. Οι δύο έκλεισαν χωρίς αποτέλεσμα, ενώ παραμένει ασαφές τι απέγινε η τρίτη.

«Δεν υπήρχε καμία απόδειξη γιατί όλα αυτά είναι ανοησίες», απάντησε ο Έρολ Μασκ στην εφημερίδα, απορρίπτοντας τις καταγγελίες ως «ψευδείς». Κατηγόρησε μέλη της οικογένειας ότι «έβαλαν τα παιδιά να λένε ψέματα» με στόχο να εκβιάσουν τον Ίλον, τον πρωτότοκο γιο του.

Ο ίδιος ο Ίλον Μασκ έχει χαρακτηρίσει τη σχέση του με τον πατέρα του ως εξαιρετικά δύσκολη. Σε συνέντευξή του στο Rolling Stone το 2017 είχε δηλώσει ότι ο πατέρας του είχε κάνει «σχεδόν κάθε κακό πράγμα που μπορεί να φανταστεί κανείς».

Ο Μασκ είχε αποκαλύψει ότι μετακόμισε για να ζήσει με τον πατέρα του σε ηλικία 10 ετών, ενώ τα μικρότερα αδέρφια του, Κίμπαλ και Τόσκα, παρέμειναν με τη μητέρα τους.

«Λυπήθηκα τον πατέρα μου, επειδή η μητέρα μου είχε και τα τρία παιδιά. Έδειχνε πολύ λυπημένος και μόνος. Σκέφτηκα:«Θα του κάνω παρέα», είπε τότε.

Και συνέχισε: «Δεν είχα καταλάβει εκείνη την εποχή τι άνθρωπος ήταν… Δεν ήταν καλή ιδέα». Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, πρόσθεσε: «Ο πατέρας μου έχει πάντα ένα προσεκτικά μελετημένο σχέδιο κακίας. Σχεδιάζει το κακό».





