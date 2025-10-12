Πλησιάζει η στιγμή της απελευθέρωσης των ομήρων

Στη τελική ευθεία πριν την απελευθέρωση των ομήρων, στο Ισραήλ επικρατεί προσμονή αλλά και κλίμα πολιτικής πόλωσης. Ανάμεσα σε Ισραήλ και Αίγυπτο θα μοιράσει την αυριανή του μέρα ο Πρόεδρος Τραμπ.Ανταπόκριση



Όλα είναι έτοιμα από τον κρατικό μηχανισμό στο Ισραήλ ενόψει της απελευθέρωσης είκοσι ζωντανών ισραηλινών ομήρων, αφού χθες βράδυ τόσο η Χαμάς όσο και η ισραηλινή κυβέρνηση επιβεβαίωσαν ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν αύριο το πρωί. Ωστόσο, χωρίς να αποκλείεται ότι οι όμηροι θα αρχίσουν να απελευθερώνονται ακόμα και σήμερα, θεωρείται πιθανότερο η πολύπλοκη διαδικασία παράδοσης των ομήρων από την Χαμάς προς τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και μετέπειτα στον ισραηλινό στρατό να συμπέσει χρονικά με την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ αύριο το πρωί.

Πολωτικό κλίμα στο ΙσραήλΤο κλίμα προσμονής στο Ισραήλ παραμένει έντονο. Χθες βράδυ, σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε ογκώδης συγκέντρωση δεκάδων χιλιάδων πολιτών στο κέντρο του Τελ Αβίβ, κατά την διάρκεια της οποίας εκφώνησε ομιλία ο αμερικανός διαμεσολαβητής Στίβεν Γουίτκοφ, τονίζοντας τις προσωπικές προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να επιτευχθεί η συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων. Ο Τραμπ επευφημήθηκε έντονα. Αντιθέτως, όταν ο Γουίτκοφ ανέφερε τον Νετανιάχου, ακούστηκαν έντονες αποδοκιμασίες από τους διαδηλωτές – σαφής ένδειξη της έντονης πολιτικής πόλωσης που διατηρείται εδώ και καιρό στην ισραηλινή κοινωνία. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε συνέντευξή του στο κρατικό ραδιόφωνο σήμερα το πρωί, ο ηγέτης της κεντροαριστερής αξιωματικής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ τόνισε πως η συγκεκριμένη συμφωνία θα μπορούσε να συναφθεί μήνες νωρίτερα, κατηγορώντας τον Νετανιάχου πως σκοπίμως δεν φάνηκε ευέλικτος, επιδιώκοντας να παρατείνει τον πόλεμο για καθαρά προσωπικούς πολιτικούς λόγους.Αύριο η συνδιάσκεψη του Σαρμ Αλ-ΣέιχΜε την ολοκλήρωση της ολιγόωρης επίσκεψής του στο Ισραήλ, που περιλαμβάνει συναντήσεις με συγγενείς των ομήρων και την ομιλία του στην Κνέσετ, ο Πρόεδρος Τραμπ θα μεταβεί αύριο το απόγευμα στο αιγυπτιακό θέρετρο αμέσως Σαρμ Αλ-Σεχ. Εκεί θα συμπροεδρεύσει με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι στην διεθνή διάσκεψη για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα που διοργανώθηκε από την Αιγυπτιακή Προεδρία.Παρουσία του Γ.Γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, πέραν των Προέδρων Τραμπ και Αλ-Σίσι, θα συνυπογράψουν σε πανηγυρική τελετή το κείμενο της συμφωνίας Ισραήλ-Χαμάς ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Πρωθυπουργός του Κατάρ Αλ-Θάνι, καθότι Τουρκία και Κατάρ, μαζί με την Αίγυπτο, εγγυώνται την ορθή εφαρμογή της συμφωνίας.Μεταξύ των πολλών ηγετών που μέχρι τώρα επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους στη συνδιάσκεψη είναι οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας, ως επίσης οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Κύπρου. Στις χώρες που προσκλήθηκαν περιλαμβάνονται η Ινδία, το Πακιστάν, η Ινδονησία, η Γερμανία, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία και το Ελ Σαλβαδόρ, ενώ μέχρι στιγμής το Ισραήλ δεν έχει προσκληθεί.

