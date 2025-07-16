Τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες των δύο εκ των τεσσάρων ανδρών (2 ενήλικοι και 2 ανήλικοι) που κατηγορούνται για τον βιασμό 14χρονης στον Πειραιά δόθηκαν στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά.

Οι δύο τους συνελήφθησαν στις 2 και 3 Ιουλίου 2025 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής κατηγορούμενοι ο 1ος για βιασμό που τελέστηκε σε βάρος ανήλικης εντός οικίας και ο 2ος για συνέργεια στην εν λόγω πράξη.

Πρόκειται για τους συλληφθέντες:

1. ΝΤΑΛΙΠΗ (επ.) Εφραίμ (ον.) του Λουλεζίμ, γεννηθέντα 11-2-2007 στη Νίκαια.

2. ΜΑΜΟΥΓΙΩΡΓΗ (επ.) Ελευθέριο – Αθανάσιο (ον.) του Παναγιώτη, γεννηθέντα 1-12-2005 στον Πειραιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην πρωταρχική ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου και την ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της πολιτείας για τον κολασμό των ανωτέρω αξιόποινων πράξεων και στην περαιτέρω διερεύνηση της συμμετοχής των ανωτέρω κατηγορουμένων και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476270 του Τμήματος Αντιμετώπισης Παραβατικότητας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας από την 16-7-2025 και ώρα 15.00’ μέχρι την 15-1-2026 και ώρα 15.00’ , σύμφωνα με την Εισαγγελική Διάταξη. Πέραν του χρονικού αυτού ορίου δεν επιτρέπεται και αντίκειται στο νόμο, η διατήρηση ή/και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων.

Τι συνέβη

Υπενθυμίζεται πως το περιστατικό που προκάλεσε σοκ και αποτροπιασμό, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (1/7) προς ξημερώματα Τετάρτης (2/7), όταν η 14χρονη συναντήθηκε με τον έναν από τους φερόμενους δράστες, τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, και ο οποίος την οδήγησε σε ένα σπίτι.

Στη συνέχεια εμφανίστηκαν ακόμα τρεις άνδρες, οι οποίοι φέρονται να της επιτέθηκαν σεξουαλικά.

Μετά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η ανήλικη έφυγε από το σπίτι και περιπλανιόταν σε άσχημη κατάσταση στην περιοχή του Πειραιά, όπου εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα. Εκεί η 14χρονη περιέγραψε στους αστυνομικούς τα όσα της συνέβησαν.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Αττικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.