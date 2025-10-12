Νωρίς το πρωί της Δευτέρας ανακοίνωσε επισήμως το Ισραήλ ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Γάζα. Η εκπρόσωπος της Ισραηλινής κυβέρνησης έδωσε το ακριβές χρονοδιάγραμμα στη δημοσιότητα, καθώς τις τελευταίες ώρες είχε ξεκινήσει μία παραφιλολογία για το πότε και πώς θα πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος, και οι 20 εν ζωή όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν ταυτόχρονα.

Η αξιωματούχος είπε επίσης πως το Ισραήλ είναι έτοιμο να παραλάβει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων, μετά την απελευθέρωση των ομήρων που είναι ζωντανοί, ενώ οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι μόλις όλοι οι όμηροι που αναμένεται να απελευθερωθούν αύριο, παραληφθούν.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα χρησιμοποιηθούν έξι με οκτώ οχήματα, τα οποία θα μεταφέρουν τους ομήρους σε τμήματα της Γάζας τα οποία ελέγχονται από τις ισραηλινές δυνάμεις. Εκεί θα γίνει αμέσως η επανένωση με τις οικογένειές τους, οι άνθρωποι των οποίων θα έχουν μετακινηθεί νωρίτερα.

Το Ισραήλ, όπως τόνισε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος, θα είναι έτοιμο και οργανωμένο, ώστε να παράσχει κάθε ιατρική βοήθεια στους ομήρους που θα απελευθερωθούν, αν κρθεί απαραίτητο.

Ποιοι είναι οι 20 όμηροι που εκτιμάται ότι είναι ζωντανοί

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει το Ισραήλ, από τους 250 ομήρους που άρπαξε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι 20 παραμένουν ζωντανοί και βρίσκονται στη Γάζα, ενώ άλλοι 28 είναι νεκροί και αναμένεται να παραδοθούν οι σοροί τους.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ δημοσιεύουν φωτογραφίες των 20 ομήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι, δύο χρόνια μετά την αιχμαλωσία τους, είναι ακόμη ζωντανοί:

Πρόκειται για τους:

Matan Angrest, ετών 22

Gali Berman, ετών 28

Ziv Berman, ετών 28

Elkana Bohbot, ετών 36

Nimrod Cohen, ετών 20

Ariel Cunio, ετών 28

David Cunio, ετών 35

Evyatar David, ετών 24

Guy Gilboa-Dalal, ετών 24

Father-of-one Maxim Herkin, ετών 37

Eitan Horn, ετών 38

Finance student Segev Kalfon, ετών 27

Bar Abraham Kupershtein, ετών 23

Omri Miran, ετών 48

Eitan Abraham Mor, ετών 25

Yosef-Chaim Ohana, ετών 25

Alon Ohel, ετών 24

Avinatan Or, ετών 32

Matan Zangauker, ετών 25

Rom Braslavski, ετών 21

Πηγή: skai.gr

