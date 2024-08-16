Δολοφονία Matthew Perry: Νέα συγκλονιστικά στοιχεία

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για τις συνθήκες που προκάλεσαν τον θάνατο του Μάθιου Πέρι βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα που του χορηγούσε την ουσία κεταμίνη. Ο επί χρόνια βοηθός του βρίσκεται και επισήμως στο επίκεντρο της υπόθεσης, καθώς, όπως ανακοινωσε η εισαγγελία, είναι εκείνος που χορήγησε στον διάσημο ηθοποιό τη θανατηφόρα δόση κεταμίνης.

Ο αγαπημένος ηθοποιός της σειράς «Φιλαράκια», Matthew Perry φαίνεται ότι οδηγήθηκε στον θάνατο, αφού ένας γιατρός, στον οποίον απαγγέλθηκαν κατηγορίες την Πέμπτη, του συνταγογράφησε θανατηφόρα ένεση υψηλής δόσης κεταμίνης δύο εβδομάδες πριν εντοπιστεί νεκρός από υπερβολική δόση.

Ο Salvador Plascencia, βρίσκεται στο επίκεντρο των κατηγοριών μαζί με τον άλλον γιατρό, τον Mark Chavez, τον μακροχρόνιο βοηθό του Matthew Perry, τον Kenneth Iwamasa, τον dealer Erik Fleming, και την αποκαλούμενη «Βασίλισσα της κεταμίνης του Λος Άντζελες», τη Jasveen Sangha. Όλοι κατηγορούνται ότι απέσπασαν εκατοντάδες δολάρια από τον 54χρονο ηθοποιό για φιαλίδια κεταμίνης, που κοστίζουν μόλις $12, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο Plascencia, 42 ετών, είχε άδεια για να συνταγογραφήσει και να χορηγήσει το ισχυρό ηρεμιστικό, αλλά βρήκε την ευκαιρία να πατήσει πάνω στη ροπή του Perry για κατάχρηση ουσιών. Μάλιστα, έστειλε μήνυμα στον Iwamasa, «Αναρωτιέμαι πόσο θα πληρώσει αυτός ο ανόητος» για την κεταμίνη καθώς ο ηθοποιός έκανε σπιράλ εκτός ελέγχου, σύμφωνα με τους κατηγορούμενους.

Ωστόσο, 16 ημέρες πριν εντοπιστεί ο ηθοποιός νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του στην Καλιφόρνια τον Οκτώβριο, ο γιατρός φάνηκε να υποχωρεί όταν ο Perry, υπέστη σοβαρό επεισόδιο «παγώματος» και η αρτηριακή του πίεση εκτοξεύθηκε στα ύψη, καθώς του χορηγήθηκε υψηλή δόση κεταμίνης.

Ο Kenneth Iwamasa, Πηγή: LinkedIN

Ο βοηθός του «θανάτου» ψάχνει δουλειά στο LinkedIN

Ο Iwamasa, ο οποίος ζούσε με τον Perry και ήταν βοηθός του από το 1994, χορήγησε τουλάχιστον 27 δόσεις κεταμίνης στο αφεντικό του κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ημερών της ζωής του, συμπεριλαμβανομένων τριών δόσεων που οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι οδήγησαν στον «θάνατό του και σε σοβαρό σωματικό τραυματισμό».

Ο βοηθός έγραψε στο βιογραφικό του στο LinkedIN: «Ευδοκιμώ σε χαοτικές καταστάσεις που απαιτούν τάξη. Είμαι διακριτικός, πιστός και διατηρώ απόλυτη εχεμύθεια».

Ο Iwamasa δήλωσε στο προφίλ του στο LinkedIn ότι εργάστηκε για τον Perry για περισσότερα από 25 χρόνια.

Οι γιατροί που συνταγογράφησαν την κεταμίνη

Μέχρι τη στιγμή του θανάτου του, ο Perry υποβαλλόταν σε εβδομάδες θεραπείας με κεταμίνη για την κατάθλιψη. Όταν οι γιατροί στην κλινική αρνήθηκαν να του αυξήσουν τη δόση κεταμίνης, ο πρωταγωνιστής του «Fools Rush In» προσέγγισε τον Plascencia, δήλωσε την Πέμπτη η διαχειρίστρια της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών, Anne Milgram.

Ο Plascencia ζήτησε από τον Chavez, 54 ετών, βοήθεια για να προμηθευτεί τα φάρμακα για τον Perry, πρόσθεσε.

Από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον θάνατο του Perry στις 28 Οκτωβρίου, ο Plascencia και ο Chavez φέρεται να του προμήθευαν περίπου 20 φιαλίδια κεταμίνης σε αντάλλαγμα περίπου $55.000 σε μετρητά. Ο Perry πλήρωσε $2.000 για ένα φιαλίδιο με το φάρμακο αξίας $12.

Jasveen Sangha: Η βασίλισσα της κεταμίνης

Η βασίλισσα της κεταμίνης του Λος Άντζελες

Ο γιατρός εξέφρασε την επιθυμία να γίνει ο «προμηθευτής» του Perry για ναρκωτικά, είπαν οι αρχές. Ο Iwamasa, ο οποίος δεν είχε ιατρική εκπαίδευση, έκανε ένεση στον Perry με το φάρμακο με βάση τις οδηγίες του Plascencia.

Ο Plascencia φέρεται να πούλησε στον Iwamasa φιαλίδια κεταμίνης για 6.000 δολάρια, παρόλο που γνώριζε ότι ο εθισμός του Perry γινόταν δυνητικά θανατηφόρος.

Οι αρχές πιστεύουν ότι η τελική, θανατηφόρα δόση κεταμίνης του Perry προμηθεύτηκε από τη Sangha, την αποκαλούμενη ως «Βασίλισσα της κεταμίνης του Λος Άντζελες».

Μήνυμα από το κινητό της βασίλισσας της κεταμίνης

Ποιες κατηγορίες θα αντιμετωπίσουν οι φερόμενοι δράστες

Ο Plascencia και η Sangha κατηγορούνται και οι δύο για συνωμοσία για τη διανομή κεταμίνης.

Ο Plascencia αντιμετωπίζει επτά κατηγορίες διανομής κεταμίνης και δύο κατηγορίες για τροποποίηση και παραποίηση εγγράφων ή αρχείων που σχετίζονται με ομοσπονδιακή έρευνα.

Η Sangha, η οποία φέρεται να διατηρούσε κρησφύγετο, έχει επίσης κατηγορηθεί για διατήρηση χώρων με ναρκωτικά, για κατοχή με πρόθεση διανομής μεθαμφεταμίνης, για κατοχή με πρόθεση διανομής κεταμίνης και για διανομή κεταμίνης.

Ο Erik Fleming, ο Kenneth Iwamasa και ο Mark Chavez αποδέχθηκαν ο καθένας συμφωνία που ομολογούσε τη συνωμοσία για τη διανομή κεταμίνης και τη συνωμοσία για τη διανομή κεταμίνης με αποτέλεσμα τον θάνατο.

