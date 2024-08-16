Δυτική Όχθη: Κυρώσεις κατά Ισραηλινών αξιωματούχων θέλει ο Μπορέλ

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να προτείνει κυρώσεις κατά Ισραηλινών αξιωματούχων για τις επιθέσεις Εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη γίνονται σε καθεστώς «σχεδόν πλήρους ατιμωρησίας».

«Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να βάλει αμέσως τέλος σε αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες», τόνισε ο Μπορέλ με ανάρτηση στο X.

«Επιβεβαιώνω την πρόθεσή μου να θέσω στο προτείνω κυρώσεις της ΕΕ εναντίον εκείνων που επιτρέπουν τις πράξεις αυτών των βίαιων εποίκων, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων είναι μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Τα ξημερώματα, Εβραίοι έποικοι εξαπέλυσαν αιματηρή έφοδο εναντίον παλαιστινιακού χωριού στη Δυτική Όχθη, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκε βαριά ακόμη ένας, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή, χαρακτηρίζοντας τα βίαια επεισόδια «πογκρόμ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

