Τουρκία: Πυρκαγιές σε όλη τη χώρα απείλησαν σπίτια και μνημεία

«Τιτάνιο αγώνα» δίνει η Πυροσβετική στην Τουρκία σήμερα για να τιθασσεύει τα πύρινα μέτωπα που μαίνονται σε όλη τη χώρα καθώς οι καιρικές συνθήκες ξηρασίας, ζέστης και ανέμου οδήγησαν σε μια σειρά πυρκαγιών, συμπεριλαμβανομένης μιας που απείλησε μνημεία και τάφους του Α' Παγκοσμίου Πολέμου στο πεδίο μάχης της Καλλίπολης.

Στη χερσόνησο όπου μια συμμαχική απόβαση χτυπήθηκε από τα Οθωμανικά στρατεύματα σε μια εκστρατεία διάρκειας ενός έτους το 1915, οι φλόγες έφτασαν στο νεκροταφείο του Καντέρμπουρυ, όπου είναι ενταφιασμένοι στρατιώτες από τη Νέα Ζηλανδία.

Οι εικόνες του σημείου στη βορειοδυτική Τουρκία αποτυπώνουν τους τάφους, μέσα σε έναν καμμένο κήπο με θέα το Αιγαίο Πέλαγος, μαυρισμένους από τον καπνό και καλυμμένους από στάχτη.

Η φωτιά εκεί τέθηκε υπό έλεγχο την Παρασκευή.

Oπως αναφέρει η The Globe and Mail, αξιωματούχοι είπαν ότι ξεκίνησε από μια σπίθα από γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος και εξαπλώθηκε σε δασικές περιοχές.

Σε άλλες περιοχές της χώρας ωστόσο τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης και οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης δουλεύοντας ασταμάτητα μέρα και νύχτα.

Στη δυτική ακτή, οι φλόγες απείλησαν σπίτια στα περίχωρα της Σμύρνης, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας, όπου ξέσπασε δασική πυρκαγιά την Πέμπτη το βράδυ.

Οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους καθώς τα πάντα καλύφθηκαν από στάχτη.

«Η φωτιά στην περιοχή Dogancay έφτασε δυστυχώς σε κατοικημένες περιοχές εξαιτίας του ανέμου. Θέλουμε οι πολίτες μας που ζουν στην περιοχή να εκκενώσουν τα σπίτια τους το συντομότερο δυνατό», ανέφερε ο δήμαρχος της περιοχής Ιρφάν Ονάλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην επαρχία Manisa, πυρκαγιά μαινόταν επί τρεις μέρες στο Gordes, μια αγροτική δασώδη περιοχή στα βορειοδυτικά της Τουρκίας. Σχεδόν 80 σπίτια εκκενώθηκαν και τα περισσότερα κτίρια στο χωριό Karayakup υπέστησαν σοβαρές ζημιές, μετέδωσε το Πρακτορείο Ειδήσεων Demiroren.

Εν τω μεταξύ, στο κοντινό Bolu, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με την πύρινη λαίλαπα για δεύτερη μέρα.

Η Τουρκία έχει κινητοποιήσει δεκάδες αεροσκάφη, εκατοντάδες οχήματα και χιλιάδες προσωπικό για την καταπολέμηση των πυρκαγιών.

Ο υπουργός Δασών Ibrahim Yumakli προειδοποίησε για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών το Σαββατοκύριακο λόγω της χαμηλής υγρασίας, των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών.

«Το πόσο μπορούμε να επέμβουμε στην κατάσταση, περιορίζεται σε ένα ορισμένο σημείο», είπε στους δημοσιογράφους.

«Δεν είναι δυνατόν να βγούμε νικητές από αυτόν τον αγώνα χωρίς την υποστήριξη των πολιτών μας. Ως εκ τούτου, ζητώ υψηλού επιπέδου ενσυναίσθηση ειδικά αυτές τις τρεις ημέρες».

Η Γενική Διεύθυνση Δασών προειδοποίησε τους πολίτες να μην ανάβουν φωτιές έξω για τις επόμενες 10 ημέρες λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στη δυτική Τουρκία, προειδοποιώντας για 70% μεγαλύτερο κίνδυνο πυρκαγιών.

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούνιο, πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε οικισμούς στη νοτιοανατολική Τουρκία, σκοτώνοντας 11 άτομα και δεκάδες άλλους που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη.

🚨WILDFIRE IN TURKEY'S IZMIR THREATENS HOMES AS EVACUATIONS BEGIN



The fire, which broke out late Thursday in the Karsiyaka district, continues to spread despite efforts from planes, helicopters, and ground vehicles.



Some homes have already been damaged, and with winds reaching… pic.twitter.com/6FO7YgICG3 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 16, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.