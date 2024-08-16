Ποντολιάκ: Το Κουρσκ να πείσει τη Ρωσία να αρχίσει δίκαιες συνομιλίες

Σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου δήλωσε σήμερα ότι η διασυνοριακή εισβολή του Κιέβου στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας ήταν αναγκαία για να πείσει τη Μόσχα να αρχίσει «δίκαιες, ειρηνευτικές» συνομιλίες.

Ο Μιχαήλο Ποντολιάκ είπε ότι η Ουκρανία δεν ενδιαφέρεται να καταλάβει το Κουρσκ, αλλά πρέπει να αναγκάσει τη Ρωσία να αρχίσει συνομιλίες με τους όρους του Κιέβου.

«Πρέπει να προκαλέσουμε σημαντικές τακτικές ήττες στην Ρωσία», έγραψε ο Ποντολιάκ σε ανάρτηση του στην εφαρμογή Telegram.

«Στην περιοχή του Κουρσκ, βλέπουμε καθαρά πως το στρατιωτικό εργαλείο χρησιμοποιείται αντικειμενικά για να πείσει τη Ρωσική Ομοσπονδία να μπει μέσα σε μια δίκαιη διαπραγματευτική διαδικασία»

Η Ουκρανία εξαπέλυσε μια διασυνοριακή επίθεση στην Ρωσία την περασμένη εβδομάδα και κατέλαβε τμήμα της περιοχής Κούρσκ.

Ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας πρέπει να γίνουν πλήρως σεβαστές σε οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία. ,

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και σήμερα ελέγχει περίπου το 18% του εδάφους της.

Αιματηρές ουκρανικές επιθέσεις στο Κουρσκ και στο Ντονέτσκ, σύμφωνα με ρωσικές αναφορές

Ενώ η αιφνιδιαστική ουκρανική εισβολή σε ρωσικά εδάφη εισέρχεται την 10η μέρα, ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Κουρσκ αλλά και σε υπό ρωσική κατοχή εδάφη στην ανατολική Ουκρανία.

Μάχες μαίνονται μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ από τις 6 Αυγούστου, όταν το Κίεβο εξαπύλεσε μια αιφνιδιαστική έφοδο, τη μεγαλύτερη επίθεση σε ρωσικό έδαφος από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σήμερα, δύο εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας που βοηθούσαν στην απομάκρυνση αμάχων από το Κουρσκ, σκοτώθηκαν από βομβαρδισμό, ανακοίνωσε η οργάνωσή τους. Αυτοί οι δύο εργαζόμενοι του Λαϊκού Μετώπου, μιας οργάνωσης που συγκεντρώνει πολλές ρωσικές μκο, «σκοτώθηκαν από βλήμα που έπληξε το όχημά τους σε μια από τις συνοριακές συνοικίες της περιφέρειας Κουρσκ».

«Βοηθούσαν στην απομάκρυνση αμάχων σε κέντρα προσωρινής φιλοξενίας», ανέφερε η οργάνωση, προσθέτοντας ότι ένα τρίτο άτομο τραυματίστηκε.

Οι δύο εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που σκοτώθηκαν ήταν ο Νικολάι Κοβαλιόφ, ένας νοσηλευτής, και ο Ντέιβιντ Σοκολόφ, υπεύθυνος Τύπου, σύμφωνα με αυτή την πηγή.

Περισσότεροι από 120.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις μάχες και τους βομβαρδισμούς, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 120 έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

Παράλληλα σήμερα, ουκρανικές επιδρομές με στόχο ένα εμπορικό κέντρο στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία πόλη Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον επτά, σύμφωνα με ρωσικές αρχές και ρωσικά μμε.

«Οι αρχικές πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς», μετέδωσε το TASS, επικαλούμενο τις τοπικές επιχειρησιακές υπηρεσίες, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί. Το πρακτορείο ειδήσεων RIA δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει τεράστια σύννεφα καπνού να υψώνονται από το εμπορικό κέντρο «Galaktika».

«Από τις 12 το μεσημέρι σήμερα, ο εχθρός πραγματοποιεί στοχευμένα μαζικά πλήγματα στην περιοχή Πετρόβσκι της περιφερειακής πρωτεύουσας», δήλωσε ο Ντένις Πουσίλιν, ο διορισμένος από την Μόσχα τοπικός κυβερνήτης.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επτά άμαχοι, μεταξύ των οποίων ένας έφηβος, τραυματίστηκαν. Τα στοιχεία για τους τραυματίες συνεχίζουν να έρχονται», τόνισε στον δικό του απολογισμό για τα θύματα της επίθεσης.

Ο Πουσίλιν είπε ότι το εμπορικό κέντρο τυλίχθηκε στις φλόγες σε μια έκταση άνω των 10.000 τετραγωνικών μέτρων ως αποτέλεσμα της επίθεσης και ότι οι αρχές εξακολουθούν να εργάζονται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Μέρος ενός τοπικού νοσοκομείου υπέστη επίσης ζημιές, είπε.

Από την πλευρά της η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέλαβε ένα χωριό περίπου περίπου 15χλμ από την πόλη Ποκρόβσκ, έναν σημαντικό κόμβο εφοδιαστικής στην ανατολική Ουκρανία. Οι ρωσικές δυνάμεις τόνισαν πήραν τον έλεγχο του χωριού Σερχίιφκα στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.

Αυτές οι πρόοδοι αποτελούν ένδειξη πίεσης που δεν εξασθενεί στο ανατολικό ουκρανικό μέτωπο, παρά την αιφνιδιαστική ουκρανική επίθεση στο Κουρσκ.

Ενώ αυτή η εισβολή προσελκύει πολλή προσοχή, ο κύριος όγκος των μαχών συνεχίζει να διεξάγεται στο ουκρανικό Ντονμπάς, όπου τα ρωσικά στρατεύματα έχουν το πλεονέκτημα.

Σήμερα, ουκρανικά αερομεταφερόμενα στρατεύματα δημοσίευσαν ένα βίντεο που υποτίθεται ότι δείχνει τις πρώτες ώρες της έναρξης της ουκρανικής εισβολής, τόνισε σήμερα η μονάδα μάχης.

Στο βίντεο, που έχει μουσική επένδυση και είναι σκηνοθετημένο σαν ταινία δράσης, αναφέρεται ότι η 6η Αυγούστου, η ημέρα που ξεκίνησε η επίθεση, θα μείνει στην ιστορία ως ιστορική ημέρα στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο.

Το κείμενο που συνοδεύει το βίντεο τονίζει: "Αποναρκοθέτηση, παραβίαση των συνόρων, καταστροφή αμυντικών εγκαταστάσεων του εχθρού, αεροπορικές επιδρομές, πυρά πυροβολικού και σύλληψη αιχμαλώτων πολέμου", υποστηρίζοντας ότι Ρώσοι συνοριοφύλακες και ο ρωσικός στρατός αιφνιδιάστηκαν εντελώς από την επίθεση.

Η αυθεντικότητα του βίντεο δεν μπορούσε αρχικά να επαληθευτεί απο ανεξάρτητες πηγές, αλλά κοινοποιήθηκε σε πολλούς ειδησεογραφικούς ιστότοπους της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

