Αποτροπιασμό προκαλεί ο κυνισμός των δολοφόνων του Μάθιου Πέρι. Ο επί χρόνια έμπιστος βοηθός του αγαπημένου ηθοποιού Κένεθ «Κένι» Ιγουαμάσα, χορήγησε τη θανατηφόρα δόση κεταμίνης που σκότωσε τον αγαπημένο σταρ της σειράς «Friends», Μάθιου Πέρι, στις 28 Οκτωβρίου 2023, αποκάλυψαν την Πέμπτη οι αμερικανικές αρχές.



Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Μάρτιν Εστράντα δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο Πέρι ξανάρχισε να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών το περασμένο φθινόπωρο. «Οι κατηγορούμενοι αυτοί επωφελήθηκαν από τα προβλήματα εθισμού του Μάθιου Πέρι για να πλουτίσουν», εξήγησε ο Εστράντα. Η έρευνα για τον θάνατο του ηθοποιού «αποκάλυψε την ύπαρξη ενός εκτεταμένου παράνομου εγκληματικού δικτύου, υπεύθυνου για τη διανομή μεγάλων ποσοτήτων κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι και σε άλλους».



Ο αξιωματούχος είπε ότι ο Δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια «συνεργάστηκε» με τον Ιγουαμάσα, ο οποίος ζούσε μαζί με τον Πέρι στο σπίτι του στο Λος Άντζελες, για να χορηγήσει περίπου 20 φιαλίδια κεταμίνης στον ηθοποιό σε διάστημα δύο μηνών.

Σαλβαδόρ Πλασένσια

"Πολλές ενέσεις σε μια μέρα"

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε σε δελτίο τύπου την Πέμπτη ότι ο Ιγουαμάσα «παραδέχτηκε ότι έκανε επανειλημμένα ένεση στον Πέρι με κεταμίνη χωρίς ιατρική εκπαίδευση», συμπεριλαμβανομένων «πολλαπλών ενέσεων» την ημέρα που πέθανε.



Ομολόγησε ένοχος στις 7 Αυγούστου και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 15 ετών.



Ο Ιγουαμάσα δηλώνει στο προφίλ του στο LinkedIn ότι εργαζόταν για τον Πέρι για περισσότερα από 25 χρόνια.

Γράφει στο βιογραφικό του: «ανταποκρίνομαι καλύτερα σε χαοτικές καταστάσεις που απαιτούν τάξη. Είμαι διακριτικός, πιστός και τιμώ την απόλυτη εχεμύθεια».



Ο Ιγουαμάσα φέρεται να ήταν το άτομο που βρήκε τον Πέρι νεκρό στο τζακούζι του στο σπίτι στην Καλιφόρνια, τον περασμένο Οκτώβριο. Στο κυκλοφορικό σύστημα του Πέρι εντοπίστηκαν 3,54 μικρογραμμάρια ανά χιλιοστόλιτρο κεταμίνης.



Εκτός από τον Ιγουαμάσα, ο Πλασένσια και ο συνεργάτης του, ο Δρ. Μαρκ Τσάβεζ, συνελήφθησαν επίσης και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες μαζί με τη «βασίλισσα της Κεταμίνης» Τζασβίν Σάνγκα και τον φερόμενο διακινητή Έρικ Φλέμινγκ.

Κένεθ Ιγουαμάσα

Οι αρχές εντόπισαν τι είχε γράψει σε ένα SMS ο Πλασένσια, γιατρός επείγουσας φροντίδας στην Καλιφόρνια, για τον ηθοποιό. Η κυνικότητά του προκαλεί ανατριχίλα: «αναρωτιέμαι πόσα θα πληρώσει αυτός ο ηλίθιος» αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας «ας το διαπιστώσουμε».



Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι ερευνώνται από το Ιατρικό Συμβούλιο της Καλιφόρνια, αλλά δεν τους ανασταλεί η άδειά τους, τουλάχιστον όχι ακόμη.



Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Δρ Πλασένσια, συχνά έκανε ένεση στον Πέρι με μεγάλες δόσεις κεταμίνης... χορηγώντας το φάρμακο ακόμα και στο σπίτι του Πέρι. O Πλασένσια, ο οποίος κινδυνεύει με κάθειρξη έως 120 ετών, επιμένει ότι είναι αθώος, ενώ ο Τσάβεζ παραδέχθηκε την ενοχή του και έκανε συμφωνία με τους εισαγγελείς.

Τον Δεκέμβριο του 2023, η επίσημη αιτία θανάτου του Πέρι επιβεβαιώθηκε ότι ήταν οι «οξείες επιπτώσεις της κεταμίνης», με άλλους παράγοντες που συνέβαλαν, όπως ο πνιγμός, η στεφανιαία νόσος και η βουπρενορφίνη, ένα οπιοειδές.

Ένας γιατρός σχολίασε στο Page Six ότι η κεταμίνη είναι «γενικά ασφαλής όταν χορηγείται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας σε ιατρικό περιβάλλον για τη θεραπεία της κατάθλιψης ή της διαταραχής μετατραυματικού στρες».

Τζασβίν Σάνγκα

Πηγή: skai.gr

