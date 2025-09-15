Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη δολοφονία του ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου ενώ μιλούσε σε μια εκδήλωση στο Valley University, στη Γιούτα των ΗΠΑ με τους ειδικούς να εξετάζουν λεπτομερώς διαδικτυακά μηνύματα, σημειώσεις και χαραγμένους κάλυκες στην προσπάθειά τους να βρουν το κίνητρο της δολοφονίας. Οι Αρχές διερευνούν αν η σχέση που διατηρούσε ο 22χρονος ύποπτος Τάιλερ Ρόμπινσον με την τρανς σύντροφό του θα μπορούσε να έχει επηρεάσει την πράξη του αυτή, δήλωσε ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ στο CNN την Κυριακή.

Εν τω μεταξύ, πενθούντες σε όλη τη χώρα συμμετέχουν σε αγρυπνίες για να αποτίσουν φόρο τιμής στον 31χρονο Κερκ. Το Στάδιο State Farm, χωρητικότητας 63.400 θέσεων στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, ετοιμάζεται να φιλοξενήσει μια τεράστια επιμνημόσυνη δέηση το πρωί της 21ης ​​Σεπτεμβρίου, η οποία αναμένεται να αποτελέσει απόδειξη της επιρροής του Κερκ. Η χήρα του, Έρικα Κερκ, δεσμεύτηκε την Παρασκευή να συνεχίσει το έργο του.

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο ύποπτος

Ο Ρόμπινσον πρόκειται να εμφανιστεί στο δικαστήριο την Τρίτη, κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Κερκ. Κρατείται χωρίς εγγύηση στις φυλακές της κομητείας Γιούτα με κατηγορίες που περιλαμβάνουν φόνο με επιβαρυντικά στοιχεία, χρήση πυροβόλου όπλου που αποτελεί κακούργημα και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, σύμφωνα με αξιωματούχους. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Γιούτα, Ντέρεκ Μπράουν, δεν δήλωσε την Παρασκευή εάν οι αρχές θα επιδιώξουν την επιβολή της θανατικής ποινής, αλλά είπε ότι «όλα είναι στο τραπέζι».

Ο 22χρονος κρατείται σε ειδική μονάδα στις φυλακές της κομητείας Γιούτα, ώστε το προσωπικό να μπορεί «να τον παρακολουθεί στενά», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γιούτα. Ο ίδιος βρίσκεται υπό ενισχυμένη επιτήρηση και θα παραμείνει υπό ειδική παρακολούθηση εν αναμονή της αξιολόγησης της ψυχικής του υγείας, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες, σύμφωνα με τον λοχία Ρέι Όρμοντ.

Αναζητώντας το κίνητρο

Οι αρχές προσπαθούν να κατανοήσουν τι μπορεί να οδήγησε τον Ρόμπινσον στην ταράτσα του κτιρίου όπου φέρεται να πυροβόλησε στο λαιμό και να σκότωσε τον Κερκ.

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης το περιεχόμενο ενός σημειώματος που άφησε ο Ρόμπινσον.

Ο Τζαντ Χόφμαν, αντιπρόεδρος της πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων Discord, δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή ότι υπήρξαν «επικοινωνίες μεταξύ της συγκάτοικου του υπόπτου και ενός φίλου μετά τους πυροβολισμούς, όπου η συγκάτοικος αφηγούνταν το περιεχόμενο ενός σημειώματος που ο ύποπτος είχε αφήσει αλλού».

Ενώ η αστυνομία διερευνά τη δολοφονία, οι Αρχές έχουν σταθεί σε αυτά που περιέγραψαν ως αντιφασιστικά μηνύματα τα οποία ήταν χαραγμένα σε κάλυκες ενός τουφεκιού που βρέθηκαν κοντά στο σημείο των πυροβολισμών ως πιθανή απόδειξη πολιτικού κινήτρου.

Μέλος της οικογένειας των Ρόμπινσον είπε στους ερευνητές ότι ο ύποπτος «είχε γίνει πιο πολιτικοποιημένος τα τελευταία χρόνια» και είχε επικρίνει τον Κερκ σε πρόσφατο οικογενειακό δείπνο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα Σπένσερ Κοξ.

Ο Ρόμπινσον τελικά συνελήφθη αφού ο πατέρας του τον αναγνώρισε έπειτα από τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας του γιου του από τις Αρχές και τον έπεισε να εμπιστευτεί τα πάντα σε έναν πάστορα νέων, δήλωσε στο CNN μια πηγή των αρχών. Ένας οικογενειακός φίλος επικοινώνησε στη συνέχεια με το γραφείο του σερίφη της κομητείας της Ουάσινγκτον, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Τα μηνύματα που πιστεύεται ότι έστειλε ο Ρόμπινσον στο Discord ήταν επίσης μεταξύ των στοιχείων που βοήθησαν τους ερευνητές να τον εντοπίσουν ως ύποπτο, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Σε μια ομαδική συνομιλία στο Discord μετά τους πυροβολισμούς, ο Ρόμπινσον αστειεύτηκε ότι ο «σωσίας» του είχε διαπράξει το έγκλημα, ανέφεραν οι New York Times.

Μετά τη σύλληψή του, ο Ρόμπινσον αρχικά μίλησε σε κάποιους αστυνομικούς αλλά στη συνέχεια αποφάσισε να παραμείνει σιωπηλός, αφού προσέλαβε δικηγόρο.

Την ίδια ώρα, οι υποστηρικτές του Κερκ απέτισαν φόρο τιμής στον ακτιβιστή σε αγρυπνίες σε πολιτείες όπως η Νέα Υόρκη, το Ουισκόνσιν, η Βιρτζίνια, η Βόρεια Ντακότα και η Γιούτα. Αγρυπνίες και κύκλοι προσευχής προς τιμήν του Κερκ έχουν προγραμματιστεί επίσης να πραγματοποιηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο σε αρκετές άλλες πολιτείες, όπως η Φλόριντα και το Κολοράντο.

Πολλοί από τους παρευρισκόμενους στις αγρυπνίες είναι νέοι φοιτητές, γεγονός που αποδεικνύει την τεράστια βάση θαυμαστών του στις πανεπιστημιουπόλεις.

Πηγή: skai.gr

