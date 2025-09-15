Σχεδόν ένα μήνα μετά την ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον - για να «αποκαταστήσουν το νόμο, την τάξη και τη δημόσια ασφάλεια» - ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να θέσει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι θα κηρύξει την Ουάσινγκτον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αφού η δήμαρχος της πόλης Μιούριελ Μπάουζερ δήλωσε πως η αστυνομία δεν θα συνεργασθεί με την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και κατηγόρησε «Δημοκρατικούς της Ριζοσπαστικής Αριστεράς» ότι πίεσαν την Μπάουζερ να γνωστοποιήσει στην κυβέρνηση τη μη συνεργασία με την ICE.

«Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση έχει επέμβει στο πλήρες εγκληματικό χάος που ήταν η Ουάσινγκτον, η πρωτεύουσα του έθνους μας. Εξαιτίας αυτού, η Ουάσινγκτον έχει γίνει από μία από τις πιο επικίνδυνες και γεμάτες φόνους πόλεις στις ΗΠΑ, και ακόμη και σε όλο τον κόσμο, σε μία από τις πιο ασφαλείς - μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες.

Ο «τόπος» αυτός πραγματικά ανθεί, με εστιατόρια, καταστήματα και επιχειρήσεις γεμάτα κόσμο και, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, σχεδόν ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑ.

Τώρα, υπό την πίεση των Ριζοσπαστών Αριστερών Δημοκρατικών, η Δήμαρχος Μιούριελ Μπόουζερ, η οποία προήδρευσε της βίαιης εγκληματικής κατάληψης της πρωτεύουσάς μας για χρόνια, ενημέρωσε την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ότι το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα δεν θα συνεργάζεται πλέον με την ICE για την απομάκρυνση και μετεγκατάσταση επικίνδυνων παράνομων μεταναστών. Αν επέτρεπα να συμβεί αυτό, το ΕΓΚΛΗΜΑ θα επέστρεφε ορμητικά. Προς τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις της Ουάσινγκτον, ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ, ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΥΤΟ. Θα κηρύξω Εθνική Έκτακτη Ανάγκη, και θα ομοσπονδιοποιήσω, αν χρειαστεί!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!!!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Η απειλή του Τραμπ θεωρείται από τους επικριτές της ότι υπερβαίνει τις ομοσπονδιακές εξουσίες.

Η Εθνοφρουρά είναι μια πολιτοφυλακή που λογοδοτεί στους κυβερνήτες των 50 πολιτειών, εκτός όταν καλείται σε ομοσπονδιακή υπηρεσία. Η Εθνοφρουρά της Περιφέρειας της Κολούμπια (η διοικητική περιφέρεια της πρωτεύουσας) λογοδοτεί απ' ευθείας στον πρόεδρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

