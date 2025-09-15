Οι Delta Air Lines, η American Airlines και η United Airlines ανακοίνωσαν ότι έχουν θέσει σε διαθεσιμότητα εργαζομένους τους λόγω αναρτήσεων που έχουν κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ την περασμένη εβδομάδα.

«Ενημερωθήκαμε για τους υπαλλήλους της Delta, των οποίων το περιεχόμενό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που σχετίζεται με την πρόσφατη δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, ξεπέρασε κατά πολύ την υγιή, σεβαστή συζήτηση», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Delta, Ed Bastian, σε εσωτερικό υπόμνημα που κοινοποιήθηκε στο CNN.

«Αυτές οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις αξίες μας και την πολιτική μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αυτοί οι υπάλληλοι έχουν τεθεί σε αναστολή εν αναμονή έρευνας», ανέφερε ο Bastian.

Σε ανακοίνωσή της, η American Airlines αναφέρει ότι ορισμένοι υπάλληλοι που έκαναν αναρτήσεις με σκοπό «να προωθήσουν βία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απολύθηκαν αμέσως από την υπηρεσία».

Οι κινήσεις αυτές συγκαταλέγονται στις επιπτώσεις που έχουν οι εργαζόμενοι σε εταιρείες, μετά τις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ να απολύσει όσους «πιάστηκαν να πανηγυρίζουν τη δολοφονία».

«Αυτή η συμπεριφορά είναι αηδιαστική και θα έπρεπε να απολυθούν», έγραψε ο Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι στο X το Σάββατο. «Οποιαδήποτε εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του επιβατικού κοινού δεν μπορεί να ανεχθεί αυτή τη συμπεριφορά».

Η United Airlines έστειλε επίσης ένα υπόμνημα στους πιλότους υπενθυμίζοντάς τους την πολιτική της εταιρείας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αργά την Κυριακή, η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε στο CNN ότι έχει θέσει σε αναστολή τους εργαζομένους της τις τελευταίες ημέρες.

Σε ανακοίνωσή της, η United Airlines ανέφερε: «Έχουμε καταστήσει σαφές στους πελάτες και τους υπαλλήλους μας ότι υπάρχει μηδενική ανοχή στη βία με πολιτικά κίνητρα ή σε οποιαδήποτε προσπάθεια δικαιολόγησής της».

Πηγή: skai.gr

