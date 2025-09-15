Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία, Μελάνια Τραμπ, θα φτάσουν αύριο στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια «άνευ προηγουμένου» δεύτερη κρατική επίσκεψη.

Αυτή τη φορά το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ θα γίνει δεκτό από τον βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο του Ουίνδσορ και όχι στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, όπως είχε γίνει στην πρώτη κρατική επίσκεψη του Τραμπ στη Βρετανία, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, το 2019.

Οι δρόμοι του Ουίνδσορ είναι γεμάτοι με βρετανικές και αμερικανικές σημαίες, σε μια επίδειξη ενότητας

Στον απόηχο της πρόσφατης δολοφονίας του συντηρητικού ακτιβιστή και ινφλουένσερ Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα – και υπό τον φόβο μίας νέα επίθεσης εναντίον του Αμερικανού προέδρου – το Ηνωμένο Βασίλειο έχει λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψη Τραμπ.

Μάλιστα, η επίσημη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα θα είναι μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου με έναν σχεδιασμό παρόμοιο με αυτόν τη στέψη του Βασιλιά Κάρολου, πριν από δύο χρόνια.

Αστυνομικοί ερευνούν ακόμα και τα φρεάτια αποχετεύσεων κοντά στο Κάστρο του Ουίνδσορ

Ο Κρις Φίλιπς, πρώην επικεφαλής του Εθνικού Γραφείου Αντιτρομοκρατικής Ασφάλειας, δήλωσε στη Sun ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον Τραμπ είναι πιθανότατα μια επίθεση από κοντά και όχι ένας ελεύθερος σκοπευτής - αλλά τόνισε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη κάθε πιθανότητα.

«Δεν έχουμε κουλτούρα οπλοκατοχής, αλλά υπάρχουν πυροβόλα όπλα εδώ» είπε χαρακτηριστικά.

«Θα χρησιμοποιηθούν σημαίες για να αποκλειστούν τα υψηλά σημεία, ώστε να αποτραπεί μια επίθεση ελεύθερου σκοπευτή, όπως αυτή στον Τσάρλι Κερκ και η απόπειρα δολοφονίας του ίδιου του προέδρου των ΗΠΑ πέρυσι» εξήγησε ο Φίλιπς.

Οπως τόνισε, μία επίθεση θα μπορούσε θα γίνει ακόμη και ένα drone που μεταφέρει βόμβα.

«Τα drones παρουσιάζουν έναν νέο κίνδυνο και η αστυνομία θα διαθέτει όπλα κατά των drones σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν για βομβιστική επίθεση. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είναι αντιπαθής σε τόσους πολλούς ανθρώπους, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν διαδηλώσεις εναντίον του και αυτό θα δημιουργήσει μια επιπλέον δυσκολία για την αστυνομία. Μην γελιέστε, η απειλή κατά του Τραμπ είναι πολύ πραγματική. Η πιθανότητα δολοφονίας είναι χαμηλότερη στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει» δήλωσε ο αξιωματούχος.

Οι αστυνομικοί θα έχουν επίσης εξοπλισμό για την αντιμετώπιση τυχόν χημικών, βιολογικών και ραδιολογικών επιθέσεων.

Από την πλευρά του, ο διοικητής επιχειρησιακών πυροβόλων όπλων της αστυνομίας, Ντάνιελ Χάτφιλντ, δήλωσε: «Έχουμε εξετάσει όλα τα σενάρια, από ένα περιστατικό χαμηλής έως υψηλής απειλής, και ως εκ τούτου πρόκειται για μια πολύ ολοκληρωμένη επιχείρηση ασφαλείας».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα φέρει μαζί του τη δική του θωρακισμένη λιμουζίνα με την ονομασία «Το Τέρας», καθώς και ελικόπτερα και μια αυτοκινητοπομπή.

Στην πρώτη επίσημη επίσκεψη το 2019, τον Τραμπ συνόδευαν 1.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 150 πρακτόρων των μυστικών υπηρεσιών.



Πηγή: skai.gr

