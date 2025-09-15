Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η πρώτη ομάδα παιδιών από την Παλαιστίνη με σοβαρούς τραυματισμούς και προβλήματα υγείας απομακρύνθηκε από τη Γάζα και κατευθύνεται προς το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου θα λάβει θεραπεία μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS). Τα παιδιά αναμένεται να φτάσουν στη χώρα μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η μεταφορά τους πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας συντονισμένης κυβερνητικής επιχείρησης, στην οποία εμπλέκονται το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Υγείας. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η βρετανική κυβέρνηση αναλαμβάνει απευθείας την απομάκρυνση παιδιών από τη Γάζα για νοσηλεία.

Η υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, επιβεβαίωσε την απομάκρυνση των παιδιών από τη Γάζα σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Daily Mirror». Πηγή του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο BBC ότι το δημοσίευμα είναι ακριβές και τα παιδιά αναμένεται να φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο τις «επόμενες ημέρες».

Η βρετανική κυβέρνηση εργάζεται επίσης για την απομάκρυνση φοιτητών που έχουν εξασφαλίσει θέσεις σε βρετανικά πανεπιστήμια.

Η Κούπερ δεν διευκρίνισε τον ακριβή αριθμό των παιδιών που βρίσκονται καθ'οδόν προς το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά το BBC εκτιμά ότι πρόκειται για 30 έως 50.

Κάθε παιδί θα μπορεί να συνοδεύεται από μέλη της οικογένειάς του, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

«Χρειάστηκε πολλή διπλωματική δουλειά για να μπορέσουν να φύγουν από τη Γάζα», δήλωσε η Κούπερ στη Mirror. «Αλλά αυτή η προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη και είμαι αποφασισμένη να διασφαλίσω ότι θα κάνουμε το καθήκον μας για να βοηθήσουμε αυτές τις τραυματισμένες οικογένειες, καθώς και να βοηθήσουμε τους φοιτητές να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους αυτό το φθινόπωρο».



