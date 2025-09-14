Νέες πληροφορίες για τον 22χρονο ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του τραμπιστή ινφλουένσερ Τσάρνι Κέρκ , έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας. Ο Κερκ πυροβολήθηκε στο λαιμό στις 10 Σεπτεμβρίου ενώ μιλούσε σε μια εκδήλωση στο Valley University, στη Γιούτα των ΗΠΑ.

Ανώτεροι αξιωματούχοι του FBI δήλωσαν στο Fox News Digital ότι ο Τάιλερ Ρόμπινσον ζούσε με την τρανς σύντροφό του (άνδρας που έκανε επέμβαση αλλαγής φυλου) σε γυναίκα, χωρίς όμως να την κατονομάσουν.

Σύμφωνα με αυτούς ο 22χρονος και ι σύντροφός του έμεναν σε ένα διαμέρισμα στο Σεντ Τζορτζ της Γιούτα. Οι αξιωματούχοι του FBI δήλωσαν στο Fox News Digital ότι η σύντροφος του Ρόμπινσον συνεργάζεται πλήρως με την έρευνα του FBI.

«Το άτομο αυτό είναι «εξαιρετικά συνεργάσιμο» και «δεν είχε ιδέα» ότι ο Ρόμπινσον φέρεται να σχεδίαζε να δολοφονήσει τον ιδρυτή της Turning Point USA, είπαν χαρακτηριστικά.

Η τρανς σύντροφος του 22χρονου δεν κατηγορείται επί του παρόντος για καμία εγκληματική δραστηριότητα σε σχέση με τη δολοφονία.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στο Fox News ότι το FBI είχε μηνύματα κειμένου και άλλες επικοινωνίες μεταξύ του Ρόμπινσον και του συνεργάτη του, που βοήθησαν τους πράκτορες του FBI να εντοπίσουν τον φερόμενο δράστη.

Πηγή: skai.gr

