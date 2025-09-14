«Σιγή ιχθύος» τηρεί μέχρι στιγμής ο ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Γιούτα, ο Τάιλερ Ρόμπίνσον δεν συνεργάζεται με τις αμερικανικές αρχές και δεν έχει ομολογήσει ότι εκείνος πραγματοποίησε τη δολοφονική ενέργεια εναντίον του υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ.
Ο κυβερνήτης της Γιούτα δήλωσε ότι το οικογενειακό περιβάλλον του 22χρονου υπόπτου συνεργάζεται στην έρευνα των αρχών.
Ο κυβερνήτης ρωτήθηκε επίσης για το δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ο Τάιλερ Ρόμπινσον είχε μιλήσει με φίλους του μετά τους πυροβολισμούς, μέσω της πλατφόρμας ανταλλαγής μηνυμάτων Discord.
Ο κυβερνήτης δήλωσε ότι «το μόνο που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε είναι ότι αυτές οι συνομιλίες σίγουρα συνέβαιναν. Και ότι δεν πίστευε κανένας ότι ήταν στην πραγματικότητα αυτός».
