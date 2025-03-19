Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κυκλοφόρησε το βράδυ της Τρίτης δεκάδες χιλιάδες σελίδες σχετικά με τη δολοφονία του προέδρου John F. Kennedy.

Τα Εθνικά Αρχεία δημοσίευσαν τα έγγραφα κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Χάρισον Φιλντς, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο NewsNation, αναφέρθηκε την επικείμενη κυκλοφορία των αρχείων, λέγοντας: «Ο αμερικανικός λαός θα έχει στα χέρια του αυτά τα έγγραφα και θα υπάρχει μια ιστορία να πουν. Δεν θα σας κάνω προεπισκόπηση αυτής της ιστορίας, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω: Ο αμερικανικός λαός θα σοκαριστεί πραγματικά με αυτό που βλέπει».

Ακολουθούν τέσσερα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τα έγγραφα που κυκλοφόρησαν πρόσφατα για μια στιγμή ορόσημο στην ιστορία των ΗΠΑ.

1)Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες σελίδες

Τα Εθνικά Αρχεία την Τρίτη κυκλοφόρησαν αρχικά περισσότερους από 1.100 δίσκους που συνολικά ξεπερνούσαν τις 31.000 σελίδες.

Η αποκάλυψη είναι η πιο πρόσφατη σε σχέση με μια σειρά από διαρροές από τη δεκαετία του 1990, οι οποίες είχαν διαμορφώσει την άποψη του έθνους και των ιστορικών του για τη δολοφονία του Κένεντι. Η συντριπτική πλειονότητα των αρχείων των 6 εκατομμυρίων σελίδων των Αρχείων που σχετίζονται με τη δολοφονία έχουν ήδη αποχαρακτηριστεί.

Αργά το βράδυ της Τρίτης, ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι δημοσίευσαν μια δεύτερη δόση περισσότερων από 1.000 φακέλων, αν και τα περισσότερα φαινόταν ότι είχαν προηγουμένως απελευθερωθεί. Όλα τα έγγραφα και από τις δύο εκδόσεις μπορούν να διαβαστούν στον ιστότοπο των Αρχείων.

2)Πολλά από τα έγγραφα είχαν δημοσιοποιηθεί νωρίτερα σε ελαφρώς διαφορετικές μορφές

Με βάση τους αριθμούς περωτοκόλλου των εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα, κανένα από τα αρχεία που κυκλοφόρησαν την Τρίτη δεν είναι νέο, σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post. Το μεγαλύτερο μέρος του νέου υλικού είναι προηγουμένως διασκευασμένες πληροφορίες.

3)Τα αρχεία δίνουν μια ευρεία εικόνα της γραφειοκρατίας της δεκαετίας του 1960

Τα πρόσφατα μη διασκευασμένα αρχεία περιλαμβάνουν μεμονωμένα φύλλα που αντιπροσωπεύουν τη γραφειοκρατική χιονοθύελλα που χαρακτήριζε την Ουάσιγκτον πριν από μισό αιώνα.

Τα περισσότερα από τα αρχεία των Εθνικών Αρχείων που σχετίζονται με τη δολοφονία, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που η ίδια η υπηρεσία δεν έχει βάλει στο διαδίκτυο, είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Ιδρύματος Mary Ferrell, που πήρε το όνομά του από έναν νεκρό νομικό γραμματέα του Ντάλας που έγινε ένας από τους πρώτους ερευνητές της δολοφονίας.

4)Η αντίδραση των ειδικών και των πολιτικών μέχρι στιγμής είναι μετρημένη

Η συνολική αντίδραση κυμαόνεται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς ειδικοί και άλλοι προσπαθούν να κατανοήσουν τα μη διασκευασμένα αρχεία.

Ο ανταποκριτής της Vogue και ο γνώστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Jack Schlossberg, ο μοναδικός εγγονός του Kennedy και ο γιος της Caroline Kennedy Schlossberg, δημοσίευσαν σχετικά με τους δίσκους στο διαδίκτυο.

«Αυτοί οι άνδρες κλέβουν την ιστορία από τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές - οικειοποιώντας το παρελθόν για την εγκληματική τους ατζέντα. Όλα αυτά ομαλοποιούνται στο μυαλό εκείνων που δεν έχουν ζωντανή μνήμη», έγραψε ο Schlossberg το πρωί της Τετάρτης στο X.

Η βουλευτής Anna Paulina Luna (R-Florida) επαίνεσε τον Τραμπ για τη δημοσιοποίηση των αρχείων, λέγοντας σε μια ανάρτηση στο X, «Υποσχέσεις που δόθηκαν, υποσχέσεις που κρατήθηκαν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.