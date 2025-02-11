Δολοφονία Κένεντι: Προτάσεις ODNI προς Τραμπ για δημοσιοποίηση εγγράφων

Το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (ODNI) έστειλε την περασμένη εβδομάδα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τις προτάσεις του για το ποια απόρρητα έγγραφα θα μπορούσε να δημοσιοποιήσει, σχετικά με τη δολοφονία του πρώην προέδρου Τζον Φ. Κένεντι, το 1963.

Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα έδινε στη δημοσιότητα τα απόρρητα έγγραφα και τους φακέλους των υπηρεσιών επιβολής του νόμου για τη δολοφονία του 35ου προέδρου των ΗΠΑ, καθώς πολλοί αμφισβητούν την επίσημη εκδοχή των αρχών μέχρι και σήμερα.

Για τη δολοφονία του Κένεντι στο Ντάλας του Τέξας θεωρήθηκε τότε υπεύθυνος ένας και μόνο ένοπλος, ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ. Το υπουργείο Δικαιοσύνης και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες επαναβεβαίωσαν αυτό το συμπέρασμα τις επόμενες δεκαετίες. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πολλοί Αμερικανοί πιστεύουν ότι ο θάνατός του ήταν το αποτέλεσμα μιας ευρύτερης συνωμοσίας. Ο Τραμπ, αμέσως μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του, υπέγραψε μια εντολή για τον αποχαρακτηρισμό των απόρρητων αρχείων ενώ υποσχέθηκε να δημοσιοποιήσει και τα έγγραφα που αφορούν τις δολοφονίες του αγωνιστή για τα πολιτικά δικαιώματα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και του γερουσιαστή Ρόμπερτ Κένεντι – και οι δύο δολοφονήθηκαν το ίδιος έτος, το 1968. Ο Τραμπ έχει δώσει πάντως μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για να καταρτιστεί ένα σχέδιο για το πώς και ποια από αυτά τα αρχεία θα αποχαρακτηριστούν.

Ο Κινγκ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στο Μέμφις από τον υπέρμαχο της ανωτερότητας της λευκής φυλής Τζέιμς Ερλ Ρέι. Ο Ρόμπερτ Κένεντι σκοτώθηκε στο Λος Άντζελες από τον Παλαιστίνιο πρόσφυγα Σιρχάν.

«Σύμφωνα με την εκτελεστική εντολή του προέδρου, το ODNI υπέβαλε το σχέδιό του στον Λευκό Οίκο», ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Γραφείου στο πρακτορείο Reuters. Ο Τραμπ είχε δώσει διορία στο ODNI μέχρι την περασμένη Παρασκευή να του στείλει τις προτάσεις του.

Ο υποψήφιος του Τραμπ για υπουργός Υγείας, ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, γιος του Ρόμπερτ Κένεντι και ανιψιός του Τζ. Φ. Κένεντι, έχει δηλώσει ότι πιστεύει πως η CIA είχε κάποια ανάμιξη στη δολοφονία του θείου του. Η υπηρεσία χαρακτηρίζει αβάσιμο τον ισχυρισμό αυτόν.

Ο Κένεντι Τζούνιορ πιστεύει επίσης ότι ο πατέρας του σκοτώθηκε από πολλούς ενόπλους, ισχυρισμός που διαψεύδεται από τις επίσημες θεωρίες.

Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να δημοσιοποιήσει τα απόρρητα έγγραφα για τη δολοφονία του προέδρου Κένεντι και κατά την πρώτη θητεία του. Έδωσε όντως στη δημοσιότητα κάποια από αυτά, όμως τελικά υπέκυψε στις πιέσεις της CIA και του FBI και ένα σημαντικό μέρος του φακέλου παρέμεινε απόρρητος για λόγους «εθνικής ασφαλείας».

Οι θεωρίες συνωμοσίας συνεχίζονται

Τα έγγραφα μπορεί να αποκαλύψουν κάποιες λεπτομέρειες για μια από τις πιο οδυνηρές στιγμές της αμερικανικής ιστορίας, ωστόσο οι ιστορικοί λένε ότι είναι απίθανο να επιβεβαιώσουν κάποια από τις θεωρίες συνωμοσίας για τη δολοφονία του JFK.

«Υποψιάζομαι ότι δεν θα δούμε τίποτα το δραματικό ή κάτι που να ανατρέπει εκ θεμελίων όσα γνωρίζουμε ότι συνέβησαν στο Ντάλας», είπε ο Φρέντρικ Λότζβολ, καθηγητής ιστορίας στο Χάρβαρντ, που μίλησε στο Reuters.

Τα έγγραφα ίσως δείχνουν ότι η CIA ήταν πιο ενήμερη για τις κινήσεις του Όσβαλντ απ’ όσο παραδεχόταν. Τυχόν έγγραφα που αποκαλύπτουν ότι η CIA δεν μοιράστηκε τις πληροφορίες της για τον Όσβαλντ με το FBI θα μπορούσαν να είναι πολύ σημαντικά, σχολίασε ο Τζέραλτν Πόσνερ, ο συγγραφέας ενός βιβλίου για τη δολοφονία του JFK που κατέληγε στο συμπέρασμα ότι ο Όσβαλντ έδρασε μόνος.

«Το δικό μου ερώτημα δεν είναι αν η CIA ήταν συνένοχη αλλά αν επέδειξε αμέλεια», είπε ο συγγραφέας. Σύμφωνα με τον Πόσνερ, υπάρχουν ακόμη ερωτηματικά για το πόσα γνώριζε η CIA για το ταξίδι του Όσβαλντ στην Πόλη του Μεξικού, έξι εβδομάδες πριν από τη δολοφονία. Στο ταξίδι αυτό, ο Όσβαλντ επισκέφθηκε τη σοβιετική πρεσβεία.

Η Μπάρμπαρα Πέρι, συνδιευθύντρια του προεδρικού προγράμματος προφορικής ιστορίας στο Κέντρο Μίλερ, που υπάγεται στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, είπε ότι η CIA ενδέχεται να παρακολουθούσε τον Όσβαλντ. «Σίγουρα τον παρακολουθούσε το FBI, αλλά δεν συνέδεσαν τα στοιχεία μεταξύ τους. Δεν ήταν όμως συνωμοσία εκ μέρους της CIA ή του FBI ή οποιασδήποτε ξένης χώρας», πρόσθεσε.

Η Άλις Λ. Τζορτζ, συγγραφέας ενός άλλου βιβλίου για τη δολοφονία, υποστήριξε ότι οι θεωρίες συνωμοσίας δεν πρόκειται να σταματήσουν, ακόμη και αν δοθούν όλα τα έγγραφα στη δημοσιότητα. «Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιο έγγραφο θα τους έπειθε (σ.σ. τους συνωμοσιολόγους) ότι ο Όσβαλντ έδρασε μόνος. Ιδίως τους ανθρώπους που είναι πράγματι κολλημένοι σε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Πιθανότατα θα συνεχίσουν να πιστεύουν τα ίδια που πιστεύουν και τώρα», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.