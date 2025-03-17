Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνησή του θα δημοσιοποιήσει την Τρίτη το πρωί περίπου 80.000 σελίδες αρχείων που σχετίζονται με τον πρώην πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι.

Πριν λίγες εβδομάδες, ο Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο ζητούσε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα σχέδιο για τη δημοσιοποίηση στοιχείων που σχετίζονται με τις δολοφονίες του Τζον Φ. Κένεντι, του αδελφού του Ρόμπερτ Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ.

Πηγή: skai.gr

