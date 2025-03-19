Οι κρατικοί σιδηρόδρομοι της Ουκρανίας αναφέρουν σε σημερινή τους ανακοίνωση ότι η Ρωσία επιτέθηκε στις εγκαταστάσεις τους για δεύτερη φορά σήμερα, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα στη νοτιοανατολική περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ.

Μία ημέρα νωρίτερα έλαβε χώρα η επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με αντικείμενο συζήτησης τους όρους μίας πιθανής εκεχειρίας.

Όπως αναφέρθηκε, η συμφωνία αφορά την παύση πυρός στις ενεργειακές εγκαταστάσεις, ενώ έγινε και μία πρώτη συζήτηση για τα εδάφη που έχει κατακτήσει στο πεδίο της μάχης η Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

