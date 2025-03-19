Το Συμβούλιο της Ευρώπης ανακοίνωσε σήμερα πως "καταδικάζει σθεναρά" τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και κύριου πολιτικού αντιπάλου του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, του Εκρέμ Ιμάμογλου, ως ένα μέτρο που αντιβαίνει στη λαϊκή βούληση.

Σε μία ανακοίνωση, το κογκρέσο τοπικών και περιφερειακών αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης ανέφερε πως η σύλληψη του Ε. Ιμάμογλου «φέρει όλα τα σημάδια της πίεσης σε μια πολιτική προσωπικότητα», προσθέτοντας πως το κογκρέσο θα εγείρει το θέμα σε μια σύνοδο την ερχόμενη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.