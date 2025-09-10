Σοκ έχει προκαλέσει η εν ψυχρώ δολοφονία της 23χρονης Ουκρανής πρόσφυγα Ιρίνα Ζαρούτσκα μέσα σε τρένο στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας στις 22 Αυγούστου, από τον 35χρονο Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ, ο οποίος την μαχαίρωσε μέχρι θανάτου, ενώ η κοπέλα καθόταν αμέριμνη μπροστά του.

Σήμερα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε σε βάρος του δράστη - άστεγος και υπότροπος σε βίαια εγκλήματα - κατηγορίες για ομοσπονδιακό έγκλημα, που μπορεί να επισύρει ακόμα και τη θανατική ποινή.

The Justice Department on Tuesday charged a man accused of fatally stabbing a Ukrainian refugee on a North Carolina commuter train last month with a federal crime that could carry the death penalty. pic.twitter.com/SOtwkVJ1zp — The Associated Press (@AP) September 10, 2025

Ο 35χρονος κατηγορείται ομοσπονδιακά για πρόκληση θανάτου σε σύστημα μαζικών μεταφορών, κάτι που επιφέρει έως και ισόβια κάθειρξη ή θανατική ποινή.

Ο Ρας Φέργκιουσον, ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη δυτική περιφέρεια της Βόρειας Καρολίνας, δήλωσε ότι ενδέχεται να απαγγελθούν πρόσθετες κατηγορίες καθώς συνεχίζεται η έρευνα.

Η ομοσπονδιακή έρευνα θα διεξαχθεί παράλληλα με την πολιτειακή υπόθεση, που κατηγορεί τον Μπράουν για φόνο πρώτου βαθμού.

Δικαστής ζήτησε τον εγκλεισμό του σε νοσοκομείο για διάστημα τουλάχιστον 60 ημερών προκειμένου να υποβληθεί σε ψυχιατρικό έλεγχο.

Η θανατική ποινή είναι επίσης μια πιθανή τιμωρία για άτομα που έχουν καταδικαστεί για φόνο πρώτου βαθμού στη Βόρεια Καρολίνα. Ωστόσο, η πολιτεία δεν έχει εκτελέσει καμία θανατική ποινή από το 2006.

Με βαρύ ποινικό μητρώο ο δράστης

Η ομοσπονδιακή κατηγορία έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ερωτημάτων και επικρίσεων σχετικά με το γιατί ο Ντεκάρλος κυκλοφορούσε ελεύθερος, παρά τις 14 προηγούμενες συλλήψεις του.

Ο 35χρονος έχει μακρύ ποινικό μητρώο και έχει εκτίσει ποινή κάθειρξης για ένοπλη ληστεία.

Πιο πρόσφατα είχε συλληφθεί τον Ιανουάριο επειδή είχε καλέσει τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911 ζητώντας από τις αρχές να ερευνήσουν μια συσκευή που κάποιος είχε τοποθετήσει μέσα του προκειμένου να ελέγχει τη συμπεριφορά του.

Τότε είχε αφεθεί ελεύθερος από δικαστήριο και αργότερα του ζητήθηκε να υποβληθεί σε ψυχιατρική εξέταση.

Ο Τραμπ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το φριχτό γεγονός

Ο φόνος της άτυχης Ιρίνα βρέθηκε στο επίκεντρο της διαμάχης του προέδρου Τραμπ με τους Δημοκρατικούς για την πάταξη της εγκληματικότητας.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμμαχοί του εκμεταλλευτήκαν το φριχτό γεγονός για να δικαιολογήσουν τα σχέδια επέκτασης των επιχειρήσεων πάταξης της εγκληματικότητας σε πόλεις των ΗΠΑ που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς.

Σε δηλώσεις του την Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε χθες τον φόνο αυτό με τις απειλές του να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο Σικάγο και άλλες πόλεις.

Ο Τραμπ απηύθυνε «την αγάπη του» στην οικογένεια της Ζαρούτσκα. «Υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να το αντιμετωπίσουμε. Αν δεν το αντιμετωπίσουμε, τότε δεν έχουμε χώρα», υπογράμμισε.

«Όταν έχουμε φρικτούς φόνους, πρέπει να αναλαμβάνουμε φρικτές ενέργειες», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.