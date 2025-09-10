Σοκ προκαλεί ένα ακόμα βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα και καταγράφει τις τελευταίες στιγμές της 23χρονης Ουκρανής πρόσφυγα Ιρίνα Ζαρούτσκα μέσα σε τρένο στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας λίγα δευτερόλεπτα αφότου ο 35χρονος Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ την έχει μαχαιρώσει.

Η νεαρή γυναίκα, ενώ κάθεται ανέμελη στη θέση της γυρνάει ξαφνικά το κεφάλι της και βλέπει τον 35χρονο από πάνω της να κρατάει ένα μαχαίρι και τη μαχαιρώνει επανειλημμένα στον λαιμό και το σώμα.

Το βλέμμα της είναι γεμάτο τρόμο και απορία. Μόλις η 23χρονη έχει συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί καλύπτει με τα χέρια το πρόσωπό της και έπειτα μαζεύει τα πόδια της, που διακρίνονται γεμάτα αίμα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η 23χρονη καταρρέει στο δάπεδο του βαγονιού και ξεψυχάει ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες δεν την βοηθούν.

Στη συνέχεια ο 35χρονος άστεγος και υπότροπος σε βίαια εγκλήματα, αποχωρεί από το βαγόνι με ψυχραιμία, κρατώντας στα χέρια του το μαχαίρι που στάζει ακόμα με το αίμα της 23χρονης.

Αστυνομικοί συνέλαβαν τον 35χρονο όταν ο συρμός σταμάτησε στον επόμενο σταθμό.

Η 23χρονη είχε διαφύγει στις ΗΠΑ με τη μητέρα και την αδελφή της για να γλιτώσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία και σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 35χρονος δεν γνώριζε το 23χρονο θύμα του.

Οι φίλοι της Ζαρούτσκα την περιέγραφαν ως «χαρισματική και παθιασμένη καλλιτέχνης», με αγάπη για τη γλυπτική, τη μόδα και τα ζώα.

Πηγή: skai.gr

