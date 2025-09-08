Την εν ψυχρώ δολοφονία της 23χρονης Ιρίνα Ζαρούτσκα από την Ουκρανία κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε τρένο στη Σάρλοτ των ΗΠΑ. Ο 35χρονος δράστης Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ συνελήφθη από τις αρχές λίγα μόλις λεπτά αργότερα.

Στο βίντεο φαίνεται η 23χρονη να κάθεται στο τρένο και να ασχολείται με το κινητό της. Ο 35χρονος δράστης βρίσκεται ακριβώς από πίσω της. Ξαφνικά και χωρίς να έχει συμβεί τίποτα, φαίνεται να βγάζει ένα μαχαίρι από την τσέπη του και με αυτό να μαχαιρώνει την κοπέλα στον λαιμό.

Μετά την αποτρόπαια πράξη του, ο 35χρονος φαίνεται να κατευθύνεται ατάραχος προς τις πόρτες του συρμού, ενώ από το μαχαίρι του έσταζε το αίμα της 23χρονης.

In Charlotte, 34-year-old Decarlos Brown Jr, a homeless man with a criminal history, allegedly stabbed and killed 22-year-old Ukrainian refugee Iryna Zarutska in a brutal attack



Αστυνομικοί συνέλαβαν τον 35χρονο όταν ο συρμός σταμάτησε στον επόμενο σταθμό.

Η 23χρονη είχε διαφύγει στις ΗΠΑ με τη μητέρα και την αδελφή της για να γλιτώσει από τον πόλεμο στην Ουκρανία και σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 35χρονος δεν γνώριζε το 23χρονο θύμα του.

Ο 35χρονος δολοφόνος της, άστεγος και με περισσότερες από 12 καταδίκες είχε ιστορικό βίαιων επιθέσεων ενώ εμφανίζεται να αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα.

Οι φίλοι της Ζαρούτσκα την περιέγραφαν ως «χαρισματική και παθιασμένη καλλιτέχνης», με αγάπη για τη γλυπτική, τη μόδα και τα ζώα.

