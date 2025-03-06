Λογαριασμός
Το ΔΝΤ προειδοποιεί πως οι αμερικανικοί δασμοί, εφόσον διατηρηθούν, θα πλήξουν τις οικονομίες του Μεξικού και του Καναδά

Το ΔΝΤ προανήγγειλε πως θα δημοσιοποιήσει ολοκληρωμένη αξιολόγηση κατά την εαρινή σύνοδο με την Παγκόσμια Τράπεζα τον Απρίλιο στην Ουάσινγκτον

ΔΝΤ

Οι δασμοί που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις εισαγωγές από το Μεξικό και τον Καναδά, εφόσον διατηρηθούν, θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε αυτές τις δύο χώρες, προειδοποίησε σήμερα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Η εκπρόσωπος του ΔΝΤ Τζούλι Κόζακ είπε πως οι αμερικανικοί δασμοί σε βάρος του Μεξικού και του Καναδά, καθώς και η επιβολή πρόσθετων δασμών στην Κίνα – σε συνδυασμό με τα αντίμετρα της Κίνας, του Καναδά και πιθανόν του Μεξικού – αποτελούν σημαντικές εξελίξεις. Προανήγγειλε πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα δημοσιοποιήσει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση κατά την εαρινή σύνοδο ΔΝΤ και Παγκόσμιας Τράπεζας τον Απρίλιο στην Ουάσινγκτον.

Επεσήμανε τις αυξανόμενες διακυμάνσεις στις χρηματαγορές που αντανακλούν την παγκόσμια αβεβαιότητα, συμπληρώνοντας πως πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσον αυτές οι τάσεις είναι πρόσκαιρες ή όχι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

