Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό, της γυναίκας που έγινε παγκόσμιο σύμβολο για τα θύματα βιασμού, ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέθεσε μήνυση σε βάρος του πατέρα της, ο οποίος έχει ήδη καταδικαστεί, σε μια ιστορική δίκη, επειδή νάρκωνε την πρώην σύζυγό του και καλούσε αγνώστους να τη βιάσουν.

«Είναι σημαντικό για εμένα να μεταφέρω αυτό το μήνυμα, ώστε και τα άλλα θύματα που βίωσαν» κάτι τέτοιο «να δουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι, υπάρχουν νομικές διέξοδοι, δεν πρέπει ποτέ να δειλιάζουμε», είπε η Καρολίν Νταριάν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η μήνυση κατατέθηκε την Τετάρτη και αφορά «τη χορήγηση ναρκωτικών ουσιών» και τη «σεξουαλική κακοποίησή» που «σίγουρα διέπραξε σε βάρος της» ο πατέρας της, ο Ντομινίκ Πελικό. Ο τελευταίος καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο σε κάθειρξη 20 ετών αφού κρίθηκε ένοχος ότι νάρκωνε επί χρόνια τη σύζυγό του και καλούσε αγνώστους να την βιάσουν μέσα στο σπίτι της, στο Μαζάν της νότιας Γαλλίας.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Καρολίν Νταριάν δήλωσε βέβαιη ότι ήταν και η ίδια θύμα του πατέρα της, αφού είδε φωτογραφίες της στις οποίες ήταν αναίσθητη, ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι και φορούσε εσώρουχα που δεν τα αναγνώρισε. Ο Πελικό καταδικάστηκε και για τη διακίνηση φωτογραφιών της κόρης του, τις οποίες τράβηξε εν αγνοία της, όμως αρνείται ότι την κακοποίησε σεξουαλικά.

«Ναι, το διέψευσε, όμως είπε ψέματα πολλές φορές και έδωσε διάφορες εκδοχές της ιστορίας του κατά τα δυόμισι χρόνια της προκαταρκτικής έρευνας», υπογράμμισε η Καρολίν Νταριάν. «Και είδαμε στο δικαστήριο ότι ο Ντομινίκ δεν ήταν ικανός να πει την πλήρη αλήθεια» συνέχισε, παραδεχόμενη ότι «θα είναι μακρύς ο δρόμος» μέχρι να αναγνωριστεί και η ίδια ως θύμα του.

Η δίκη του Πελικό και των συνεργών του προκάλεσε πραγματικό σοκ στη Γαλλία και το εξωτερικό. Οι 50 συγκατηγορούμενοι του Πελικό, ηλικίας από 27 έως 74 ετών, κρίθηκαν ένοχοι για βιασμούς και καταδικάστηκαν σε ποινές από 3 μέχρι και 15 χρόνια κάθειρξης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

