Εκλεισε λόγω covid η Disneyland στη Σανγκάη με τους επισκέπτες μέσα! - Μπορούν να βγουν μόνο με αρνητικό τεστ

Το θεματικό πάρκο Disney Resort στη Σανγκάη της Κίνας ανέστειλε ξαφνικά τη λειτουργία του σήμερα για να συμμορφωθεί με τα μέτρα πρόληψης της COVID-19, εγκλωβίζοντας μέσα στους χώρους του χιλιάδες επισκέπτες.

Η εταιρία διαχείρισης ανακοίνωσε στις 11:39 π.μ. (τοπική ώρα, 05.39 ώρα Ελλάδας) ότι κλείνει άμεσα το βασικό πάρκο και τις γύρω περιοχές, όπως τον δρόμο με τα εμπορικά καταστήματα, μέχρι νεωτέρας προκειμένου να συμμορφωθεί με τα μέτρα αντιμετώπισης του ιού.

Οι αρχές της Σανγκάης δήλωσαν στην επίσημη ιστοσελίδα τους στο WeChat ότι το πάρκο απαγορεύει την είσοδο και την έξοδο του κόσμου από αυτό και ότι όλοι οι επισκέπτες που βρίσκονταν στον χώρο τη στιγμή της ανακοίνωσης θα πρέπει να υποβληθούν σε διαγνωτσικό τεστ covid και περιμένουν αρνητικά αποτελέσματα για να μπορέσουν να αποχωρήσουν.

Όποιος επισκέφθηκε το πάρκο από τις 27 Οκτωβρίου θα χρειαστεί να υποβληθεί σε τεστ για COVID-19 τρεις φορές σε τρεις ημέρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Shanghai Disney Resort will be closed starting Monday, October 31, 2022, in order to follow the requirement of pandemic prevention and control.#Shanghai #Disneyland https://t.co/5AA49EjLK7 pic.twitter.com/rgITxdCVSK