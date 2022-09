Dirty dancing αστυνομικού με χορεύτρια σε έθνικ φεστιβάλ στη Νέα Υόρκη (βίντεο)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο ενός λευκού νεαρού αστυνομικού και μιας Αφρικανής χορεύτριας να χορεύουν αισθησιακά κατά τη διάρκεια έθνικ φεστιβαλ στη Νέα Υόρκη, υπό τους ήχους παραδοσιακών κρουστών της Αφρικής.

Η ετήσια παρέλαση των Δυτικών Ινδιών στο Μπρούκλιν χαρακτηρίζεται για το ξέφρενο κέφι και τον αισθησιασμό της και δεν είναι η πρώτη φορά που αστυνομικοί συμμετέχουν στην γιορτή.

Το συγκεκριμένο περιστατικό συνέβη στο West Indian Day Parade Carnival, κατα την οποία τιμάται οι απελευθέρωση των σκλάβων. Στο βίντεο φαίνεται η νεαρή ημίγυμνη χορεύτρια να ανεβαίνει στα πόδια του αστυνομικού - που αρχικά κάθεται ακούνητος και μουδιασμένος - ενώ κάποιος ακούγεται να φωνάζει: «ξάπλωσε πίσω». Το πλήθος ενθαρρύνει και επευφημεί τον αστυνομικό μέχρι που αυτός παρασύρεται και αρχίζει να λικνίζεται αγκαλιά με την μελαμψή κοπέλα.

