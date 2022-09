Βιετνάμ: Τραγωδία με 23 νεκρούς από πυρκαγιά σε καραόκε μπαρ - Δείτε βίντεο

Πυρκαγιά προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων και πολλούς τραυματισμούς τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη σε καραόκε μπαρ κοντά στην Πόλη Χο Τσι Μινχ, στο νότιο Βιετνάμ, μία από τις πιο φονικές καταστροφές αυτού του είδους στο Βιετνάμ τα τελευταία χρόνια.

«Εξακολουθούμε τις έρευνες για αναζήτηση θυμάτων, όμως ο απολογισμός ανέρχεται πλέον σε 23 νεκρούς και 11 τραυματίες», δήλωσε ο Μάι Χουνγκ Ντουνγκ, αξιωματούχος της επαρχίας Μπιν Νιόνγκ, όπου συνέβη το δυστύχημα. Ένας πρώτος απολογισμός έκανε λόγο για 12 νεκρούς.

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες το βράδυ στο καραόκε μπαρ "An Phu" στην Τουάν Αν, βόρεια της Πόλης Χο Τσι Μινχ, που είναι το βιομηχανικό κέντρο της χώρας.

«Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν προσδιοριστεί και αποτελούν αντικείμενο έρευνας», δήλωσε ο Νγκουέν Ταν Χαμ, αξιωματούχος της πόλης.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε τον 2ο και τον 3ο όροφο του κτιρίου που είχε τέσσερα επίπεδα και 30 αίθουσες καραόκε, παγιδεύοντας πελάτες και μέλη του προσωπικού στο εσωτερικό, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Ορισμένοι κατέφυγαν σε ένα μπαλκόνι ενώ οι φούντωναν οι φλόγες λόγω του εσωτερικού από ξύλινες επενδύσεις, ενώ άλλοι πήδηξαν από τους ορόφους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Πολλοί άνθρωποι μπόρεσαν να σωθούν βγαίνοντας από την κεντρική είσοδο, όμως πολλοί άλλοι πήδηξαν από ορόφους, με αποτέλεσμα να σπάσουν άκρα», είπε αυτόπτης μάρτυρας στον ειδησεογραφικό ιστότοπο VNExpress.

Thirteen people have died and several injured after a #fire broke out at a busy #karaoke bar in the province of Bình Dương. Around 40 people are being treated at emergency department of An Phú Hospital, including 11 seriously injured and one case with traumatic brain injury. pic.twitter.com/82fPXHjd3f