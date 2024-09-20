Λογαριασμός
Οι εθνικές Ασκήσεις «Αιγιαλός 2/24» και «Λόγχη 3/24» του Πολεμικού Ναυτικού, στην ευρύτερη περιοχή του κεντρικού και βορείου Αιγαίου, διεξήχθησαν από 16 έως 19 Σεπτεμβρίου και από 17 έως και 18 Σεπτεμβρίου 2024, αντίστοιχα.

‘Οπως ανακοινώθηκε σήμερα, στις ασκήσεις συμμετείχαν πλοία των διοικήσεων, φρεγατών, ταχέων σκαφών, υποβρυχίων, αμφιβίων δυνάμεων, πλοίων επιτήρησης, αεροπορίας Ναυτικού, υποβρυχίων καταστροφών, προσωπικό και μέσα της Διοικήσεως Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) καθώς και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

Πηγή: skai.gr

