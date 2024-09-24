 Δημοσκόπηση του CNN δίνει 48% στην Χάρις έναντι 47% του Τραμπ

Εξαιρετικά αμφίρροπη προβλέπεται η εκλογική αναμέτρηση της 5ης Νοεμβρίου μεταξύ της Δημοκρατικής Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις και του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαιώνει το αποτέλεσμα δημοσκόπησης των CNN/SSRS που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε στο διάστημα 19-22 Σεπτεμβρίου, η Κάμαλα Χάρις συγκεντρώνει 48% στην πρόθεση ψήφου έναντι 47% του Ντόναλντ Τραμπ, έξι εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Στη δημοσκόπηση συμμετείχαν 2.074 ψηφοφόροι και το περιθώριο στατιστικού σφάλματος ανέρχεται σε ±3%.

