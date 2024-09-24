Μεξικό: Τουλάχιστον 2 νεκροί από το πέρασμα του τυφώνα Τζον

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νότιο Μεξικό από το πέρασμα του τυφώνα Τζον, ο οποίος υποβαθμίστηκε πλέον σε τροπική καταιγίδα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Αναφέρθηκε ο θάνατος δύο ανθρώπων εξαιτίας κατολίσθησης» που έπληξε το σπίτι τους στην κοινότητα Τλακοατσιστλαουάκα, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου η Εβελίν Σαλγάδο, κυβερνήτρια της πολιτείας Γκερέρο.

Ο Τζον άρχισε να πλήττει το νοτιοδυτικό Μεξικό ως τυφώνας κατηγορίας 3 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, αλλά έχει εξασθενήσει πλέον σε τροπική καταιγίδα.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) στις ΗΠΑ, η τροπική καταιγίδα έπληττε (σ.σ. γύρω στις 15:00 ώρα Ελλάδος) το θέρετρο Ακαπούλκο με ανέμους που έφθαναν σε ταχύτητα 85 χλμ/ώρα.

«Ήταν έντονο φαινόμενο, με πολλή βροχή», σχολίασε ο μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ σε συνέντευξη Τύπου.

Οι παράκτιες πόλεις στην πολιτεία Γκερέρο υπέστησαν το χειρότερο πλήγμα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, καθώς αποκλείστηκαν δρόμοι, σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, ενώ τα σχολεία παρέμειναν κλειστά. Προβλήματα αναφέρθηκαν επίσης στη γειτονική πολιτεία Οαχάκα.

Η μεξικανική πολιτεία Γκερέρο επλήγη στις 25 Οκτωβρίου 2023 από τον τυφώνα Ότις (κατηγορίας 5, την υψηλότερη στην κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον), ο οποίος προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στο Ακαπούλκο και άφησε πίσω περισσότερους από 40 νεκρούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

