Η άβολη στιγμή για τον Κιρ Στάρμερ καταγράφηκε κατά τη σημερινή ομιλία του στο συνέδριο των Εργατικών όταν από ένα σαρδάμ ζήτησε την άμεση επιστροφή των… λουκάνικων από τη Γάζα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός στη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στην κρίση στη Μέση Ανατολή και τον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς .

Ο Στάρμερ προέτρεψε για «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα και έκανε έκκληση για «επιστροφή των λουκάνικων», μπερδεύοντας τη λέξη για τους ομήρους, «hostages», με το «sausages» που σημαίνει λουκάνικα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ειδικότερα, ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε: «καλώ ξανά για αυτοσυγκράτηση και αποκλιμάκωση μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ. Καλώ και πάλι όλα τα μέρη να αποσυρθούν από το χείλος του γκρεμού».

«Καλώ ξανά για άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα , την επιστροφή των λουκάνικων... των ομήρων και μια εκ νέου δέσμευση για λύση δύο κρατών, μια αναγνωρισμένη Παλαιστίνη και ένα ασφαλές και Ισραήλ».

Ο Στάρμερ κατά την κεντρική του ομιλία στο συνέδριο των Εργατικών έδωσε το στίγμα της νεοσύστατης πρωθυπουργίας του, καθώς παρακάλεσε τους Βρετανούς να είναι «υπομονετικοί» και να παραμείνουν στις «επώδυνες επιλογές» του αντί να ακολουθήσουν τον «δρόμο προς το πουθενά».



