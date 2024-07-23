Η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις κερδίζει οριακό προβάδισμα δύο ποσοστιαίων μονάδων σε εθνικό επίπεδο έναντι του Ρεπουμπλικανού Ντόναλντ Τραμπ, μετά την παραίτηση του Τζο Μπάιντεν και της ανακοίνωσης της υποψηφιότητάς της, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos .

Η δημοσκόπηση, που διενεργήθηκε τη Δευτέρα και την Τρίτη, έρχεται μετά το Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών όπου ο Τραμπ αποδέχτηκε επίσημα την υποψηφιότητα του κόμματός του την Πέμπτη και αφού ο Μπάιντεν ανακοίνωσε την Κυριακή ότι αποχωρεί από την κούρσα και στηρίζει τη Χάρις.

Η Χάρις, της οποίας το επιτελείο ανέφερε ότι έχει εξασφαλίσει τους αντιπροσώπους για την στήριξη της υποψηφιότητάς της, προηγείται του Τραμπ με 44% έως 42% στην εθνική δημοσκόπηση, μια διαφορά ωστόσο εντός του περιθωρίου σφάλματος των 3 ποσοστιαίων μονάδων.

Η Χάρις και ο Τραμπ συγκέντρωσαν και οι δύο 44% σε δημοσκόπηση της 15ης-16ης Ιουλίου, ενώ ο πρώην πρόεδρος προηγείτο κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε δημοσκόπηση της 1ης-2ας Ιουλίου. Και τα δύο ευρήματα ωστόσο βρίσκονται εντός του στατιστικού λάθους.

Ενώ οι έρευνες σε εθνικό επίπεδο δίνουν σημαντικά ευρήματα που αφορούν στην υποστήριξη των πολιτικών υποψηφίων, μόνο κάποιες πολιτείες αποδεικνύονται καθοριστικές με βάση το Σώμα των Εκλεκτόρων για το ποιος θα κερδίσει τις προεδρικές εκλογές.

Η τελευταία δημοσκόπηση αποτυπώνει και το πως κρίνουν οι ψηφοφόροι την απόφασή του να αποχωρήσει ο Μπάιντεν, αλλά και την ανακοίνωση της υποψηφιότητας της Χάρις.

Περίπου το 56% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων απάντησε θετικά στο εάν θεωρούν τη Χάρις, 59 ετών, «ψυχικά οξύ και ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις», σε σύγκριση με το 49% που είπε το ίδιο για τον Τραμπ, 78 ετών. Μόνο το 22% των ψηφοφόρων αξιολόγησε θετικά τον Μπάιντεν σε αυτό το ερώτημα.

Περίπου το 80% των Δημοκρατικών ψηφοφόρων δήλωσαν ότι βλέπουν θετικά τον Μπάιντεν, σε σύγκριση με το 91% που είπε το ίδιο για τη Χάρις. Τα τρία τέταρτα των Δημοκρατικών ψηφοφόρων δήλωσαν ότι συμφωνούν ότι το κόμμα και οι ψηφοφόροι θα πρέπει να είναι πίσω από τη Χάρις τώρα, με μόνο το ένα τέταρτο να λέει ότι θα πρέπει να υπάρξουν πολλοί υποψήφιοι.

Στο υποθετικό σενάριο που περιλάμβανε ένα ψηφοδέλτιο με τον ανεξάρτητο προεδρικό υποψήφιο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, η Χάρις προηγήθηκε του Τραμπ με ποσοστό 42% έναντι 38%, ποσοστό εκτός στατιστικού λάθους. Ο Κένεντι, που συγκεντρώνει το 8% των ψηφοφόρων στη δημοσκόπηση, δεν έχει ακόμη κερδίσει την υποστήριξη αντιπροσώπων πολλών πολιτειών ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου .

Πολλοί ερωτηθέντες στη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos είπαν ότι δεν γνωρίζουν τους Δημοκρατικούς που θεωρούνται ως πιθανοί υποψήφιοι.

Περίπου ένας στους τέσσερις εγγεγραμμένους ψηφοφόρους απάντησαν ότι δεν είχαν ακούσει ποτέ για τον Υπουργό Μεταφορών των ΗΠΑ Πιτ Μπούτιγκιγκ, έναν πρώην υποψήφιο για την προεδρία των Δημοκρατικών που συγκέντρωνε το μεγαλύτερο ποσοστό, 37% ως αντίπαλος υποψήφιος απέναντι στη Χάρις.

Ένας στους τρεις δήλωσε άγνοια για τον Κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, με περίπου το ίδιο ποσοστό να απαντά ωστόσο ότι τον έβλεπε ευνοϊκά. Οι μισοί από τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους στην δημοσκόπηση δεν είχαν ακούσει ποτέ για τον γερουσιαστή της Αριζόνα Μαρκ Κέλι και τα δύο τρίτα δεν γνώριζαν τίποτα για τον κυβερνήτη του Κεντάκι Άντι Μπέσιαρ.

Στη δημοσκόπηση, η οποία διενεργήθηκε διαδικτυακά, συμμετείχαν 1.241 ενήλικες στις ΗΠΑ σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων 1.018 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.



Πηγή: skai.gr

