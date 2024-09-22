Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2028, εάν ηττηθεί στις εκλογές του Νοεμβρίου.

«Οχι, δεν το βλέπω, δεν το βλέπω», δήλωσε ο 78χρονος κατά την διάρκεια της εκπομπής Full Measure. «Δεν το φαντάζομαι καθόλου. Πιστεύω ότι θα είναι μέχρι εδώ».

Ωστόσο πρόσθεσε ότι ελπίζει σε μία επιτυχία στις 5 Νοεμβρίου στις κάλπες των προεδρικών εκλογών.

Ο Τραμπ, ο οποίος δεν παραδέχθηκε ποτέ την ήττα του απέναντι στον Τζο Μπάιντεν το 2020, έχει επανειλημμένως αρνηθεί κατά τους τελευταίους μήνες να δεσμευθεί ότι θα αναγνωρίσει άνευ όρων το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

