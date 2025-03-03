Δημοσκόπηση CNN: Αρνητική η εικόνα των Αμερικανών για τη μέχρι τώρα πορεία του Τραμπ 

Αρνητική εικόνα όσον αφορά την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ και την κατεύθυνση στην οποία οδηγεί τις ΗΠΑ έχει η πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών, όπως διαπιστώνει δημοσκόπηση που διενήργησε η SSRS για το CNN, λίγο πριν την πρώτη επίσημη ομιλία του Αμερικανού προέδρου ενώπιον του Κογκρέσου.

Συγκεκριμένα, οι Αμερικανοί αξιολογούν αρνητικά τις επιδόσεις του Ντόναλντ Τραμπ με βάσει τρεις βασικούς δείκτες που αποτυπώνει η δημοσκόπηση: τη δημοφιλία του, το αν έχει θέσει σωστές προτεραιότητες και το αν η πολιτική του οδηγεί τη χώρα στη σωστή κατεύθυνση.

Πιο αναλυτικά, το 52% των ερωτηθέντων αποδοκιμάζει την απόδοση του Τραμπ στην προεδρία, έναντι 48% που έχει θετική γνώμη, με την εικόνα να μην έχει αλλάξει σημαντικά σε σχέση με τη δημοσκόπηση του CNN τον Φεβρουάριο. Σημειώνεται ότι η παρούσα δημοσκόπηση ολοκληρώθηκε με τη θυελλώδη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Ουκρανό ομόλογό του στο Οβάλ Γραφείο την Παρασκευή, επομένως δεν αντικατοπτρίζει την άποψη της κοινής γνώμης για το πρωτοφανές αυτό περιστατικό.

Ο Τραμπ παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των Ρεπουμπλικανών (το 90% των οποίων εγκρίνει τους κυβερνητικούς χειρισμούς του), και εξαιρετικά αντιδημοφιλής μεταξύ των Δημοκρατικών (το 90% αυτών τον αποδοκιμάζει).

Όσον αφορά τους ανεξάρτητους, μόλις το 41% ​​εγκρίνει τις κινήσεις του έναντι 59% που τις αποδοκιμάζει. Η δυσαρέσκεια για τις κινήσεις του Τραμπ μεταξύ των ανεξάρτητων έχει αυξηθεί λίγο σε σχέση με τον Φεβρουάριο, όταν το 43% εξέφραζε θετική γνώμη και το 56% αρνητική.

Το ποσοστό αποδοχής 48% του Τραμπ πριν από την πρώτη ομιλία του στο Κογκρέσο είναι πάντως υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό του 2017, πριν την ομιλία εκείνης της χρονιάς.

Την ίδια στιγμή, η δημοσκόπηση αποτυπώνει τον έντονο σκεπτικισμό των Αμερικανών για την πολιτική που ακολουθεί ο Τραμπ. Το 45% θεωρεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος οδηγεί τη χώρα προς τη λάθος κατεύθυνση, και μόλις το 39% προς τη σωστή, ενώ το 15% δεν εκφράζει άποψη στο συγκεκριμένο ερώτημα. Στις αρχές Μαρτίου του 2017, αμέσως μετά την πρώτη ομιλία Τραμπ στο Κογκρέσο, οι Αμερικανοί ήταν σχεδόν μοιρασμένοι όσον αφορά το αν οι πολιτικές του Τραμπ κινείται προς τη σωστή ή τη λάθος κατεύθυνση.

Η πλειοψηφία των Αμερικανών και συγκεκριμένα το 52% πιστεύει επίσης ότι ο Τραμπ δεν έχει δώσει αρκετή έμφαση στα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, έναντι 40% που θεωρεί ότι έχει θέσει τις σωστές προτεραιότητες και ένα 8% δεν είναι σίγουρο.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αμφιβολίες για τις προτεραιότητες του προέδρου εκφράζει και ένα μικρό αλλά αξιοσημείωτο ποσοστό όσων έχουν θετική γνώμη για τη μέχρι τώρα πορεία του στην προεδρία (12%) και όσων λένε ότι οι πολιτικές του οδηγούν τη χώρα στη σωστή κατεύθυνση (9%). Αξιοσημείωτο είναι επίσης και το ποσοστό των Ρεπουμπλικανών (18%) και των ανεξάρτητων που κλίνουν προς τους συντηρητικούς που λένε ότι ακόμη δεν έχει εστιάσει στα πιο σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες.

Όσον αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, η δημοφιλία του προέδρου παραμένει χαμηλή μεταξύ των νεότερων ενηλίκων (18 έως 34), στο 41%, των ισπανόφωνων ενηλίκων, επίσης 41%, και των μαύρων ενηλίκων, 28%. Το ίδιο χαμηλή είναι και στις (το 57% των γυναικών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς του έναντι 42% που τους εγκρίνει), ενώ οι άνδρες γενικά έχουν θετική γνώμη για τον πρόεδρο (54% έναντι 46%). Ο Τραμπ πάντως παραμένει πολύ δημοφιλής, με ποσοστό 61%, μεταξύ των λευκών χωρίς πτυχίο κολεγίου.

Η δημοσκόπηση του CNN διεξήχθη από την SSRS από τις 24 έως τις 28 Φεβρουαρίου σε ένα τυχαίο δείγμα 2.212 ενηλίκων, είτε διαδικτυακά είτε τηλεφωνικά. Τα αποτελέσματα του πλήρους δείγματος έχουν περιθώριο δειγματοληπτικού σφάλματος συν ή πλην 2,4 ποσοστιαίες μονάδες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.