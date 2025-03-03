Ο σύμβουλος Εμπορίου του Λευκού Οίκου Πίτερ Ναβάρο δήλωσε σήμερα ότι οι επιπτώσεις από τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις τιμές καταναλωτή εντός των ΗΠΑ θα είναι “μικρές και δευτερεύουσες” με δεδομένη τη συνύπαρξη σχεδίων απελευθέρωσης της βιομηχανίας, περιορισμού της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και επέκτασης της παραγωγής ενέργειας.

“Δεν βλέπω τον πρόεδρο να αμφιταλαντεύεται για τον οποιονδήποτε δασμό, επειδή γνωρίζει ότι για να φτάσουμε σε έναν κόσμο, στον οποίο, η Αμερική θα είναι δυνατή και ευημερούσα, με τους πραγματικούς μισθούς ν’ αυξάνονται, αλλά και να υπάρχουν δουλειές, αυτός είναι ο δρόμος που ο ίδιος έχει επιλέξει”, δήλωσε ο Ναβάρο σε μία συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.