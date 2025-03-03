Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τέσσερις ακόμα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο Lev HaMifratz στη Χάιφα το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Υπάρχουν αρχικές ενδείξεις για πολλά θύματα, αν και η κατάστασή τους παραμένει αδιευκρίνιστη», ανέφερε αρχικά η αστυνομία.

Ο Γενικός Διευθυντής του MDA Έλι Μπιν είπε στη συνέχεια ότι ο τρομοκράτης εξουδετερώθηκε και τέσσερις πολίτες φέρουν ελαφρά έως σοβαρά τραύματα από μαχαίρι.

A report was received at 09:53 at MDA's 101 Emergency Call Center in the Carmel region of a suspected terror attack. *Initial Reports Only!!!* MDA EMTs and Paramedics are treating 6 patients in various conditions. Updates to follow. pic.twitter.com/dxCxT7gJdP — Magen David Adom (@Mdais) March 3, 2025

Ο εκπρόσωπος του MDA, Ζάκι Χέλερ, πρόσθεσε λίγο αργότερα ότι «οι ιατροί και διασώστες του MDA παρέχουν ιατρική περίθαλψη σε 5 τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σε κρίσιμη κατάσταση, 3 φέρουν σοβαρά τραύματα και 1 ελαφρά».

Σύμφωνα με το δίκτυο Walla, ο τρομοκράτης εξουδετερώθηκε από έναν ένοπλο φρουρό.

Η ισραηλινή αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο του συμβάντος.

תיעוד ראשון מחיפה: כוחות משטרה מגיעים לזירה - זמן קצר לאחר הפיגוע@_Gitsis_ pic.twitter.com/ibEAMh9jjg — החדשות - N12 (@N12News) March 3, 2025

