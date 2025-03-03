Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι εργάζεται με τους Ευρωπαίους συμμάχους του πάνω «σε κοινές θέσεις» προκειμένου να προσπαθήσουν να πείσουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να λάβει υπόψη του τα συμφέροντά τους έναντι της Ρωσίας.

«Θα ορίσουμε τις κοινές μας θέσεις: αυτό που θέλουμε να πετύχουμε και αυτό που δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Αυτές οι θέσεις θα παρουσιαστούν στους Αμερικανούς εταίρους μας», έγραψε σήμερα στο Telegram ο Ζελένσκι μετά τη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή στο Λονδίνο για την Ουκρανία με τη συμμετοχή πολλών Ευρωπαίων ηγετών.

Προτεραιότητα είναι να καταλήξουμε σε μια «στέρεη και βιώσιμη ειρήνη και σε μια καλή συμφωνία για το τέλος του πολέμου», υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ανήσυχοι από την προσέγγιση των ΗΠΑ με τη Ρωσία και εμβρόντητοι από τη σφοδρή επίθεση που δέχθηκε ο Ζελένσκι την Παρασκευή από τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι σύμμαχοι του Κιέβου προσπάθησαν χθες να συσπειρωθούν.

Στη διάρκεια συνόδου που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο έπειτα από πρόσκληση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ περίπου 15 Ευρωπαίοι ηγέτες, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Καναδός πρωθυπουργός και οι επικεφαλής της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα συμφώνησαν ότι είναι απαραίτητο οι ΗΠΑ να παραμείνουν στο πλευρό τους.

Παράλληλα προσπάθησαν να ανακτήσουν την πρωτοβουλία: Παρίσι και Λονδίνο πρότειναν μερική εκεχειρία διάρκειας ενός μήνα στην Ουκρανία.

Πρόκειται για μια εκεχειρία «στον αέρα και τη θάλασσα» που θα αφορά και τα πλήγματα «στις ενεργειακές υποδομές», εξήγησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μιλώντας στην εφημερίδα Le Figaro.

Το πλεονέκτημα μιας τέτοιας εκεχειρίας είναι ότι αποκλείει τις χερσαίες επιχειρήσεις και ότι «θα ξέρουμε πώς να την μετράμε», την ώρα που η γραμμή του μετώπου είναι τεράστια, με το μήκος της «να ισοδυναμεί με τη γραμμή Παρίσι - Βουδαπέστη», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Από την πλευρά του ο Στάρμερ υπογράμμισε ότι “ένας αριθμός χωρών” έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να ενταχθούν σε “μια συμμαχία πρόθυμων” για να εγγυηθούν μια μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία.

«Η Ευρώπη πρέπει να κάνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς, αλλά για να υπερασπιστεί την ειρήνη στην ήπειρό μας και για να πετύχει, αυτή η προσπάθεια πρέπει να υποστηριχθεί σθεναρά από τις ΗΠΑ», εκτίμησε ο Βρετανός πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τη λήξη της συνόδου.

Υπογραμμίζοντας και εκείνη τη σημασία «των συνολικών εγγυήσεων για την ασφάλεια» της Ουκρανίας η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι θα παρουσιάσει ένα σχέδιο «για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης» την Πέμπτη κατά την έκτακτη σύνοδο της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες θα αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες», διαβεβαίωσε ο Ρούτε, χαιρετίζοντας «ένα πολύ καλό νέο».

Η Ουκρανία είναι “θύμα των ρωσικών επιθέσεων και αυτή η αλήθεια παραμένει αδιαμφισβήτητη για όλους”, υπογράμμισε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

Στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να σταλεί το μήνυμα ότι «η Δύση δεν προτίθεται να παραδοθεί μπροστά στον εκβιασμό και την επιθετικότητά του», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Μετά τη σύνοδο ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι αναχωρεί από το Λονδίνο “με την ξεκάθαρη στήριξη της Ευρώπης”.

«Θα υπάρξει διπλωματία για χάρη της ειρήνης», επεσήμανε ο Ζελένσκι στο νυχτερινό του βιντεοσκοπημένο μήνυμα. «Και προκειμένου να είμαστε όλοι μαζί – η Ουκρανία, όλη η Ευρώπη και σίγουρα η Αμερική».

Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι η χώρα του δεν θα παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας, όμως είχε προσθέσει ότι είναι έτοιμος να υπογράψει μια συμφωνία για τα ουκρανικά ορυκτά με τις ΗΠΑ.

Εξάλλου ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι μπορεί να διασώσει τη σχέση του με τον Τραμπ, μετά την αντιπαράθεση της Παρασκευής που μεταδόθηκε απευθείας από τα τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά τόνισε ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να γίνουν πίσω από κλειστές πόρτες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

